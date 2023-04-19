番茄｜抗氧化防癌降血壓吃它都可以！生食熟食邊種較健康？

古人有云「不時不食」，春季正是萬物復甦的季節，當然就要吃一些當造的新鮮蔬果，而在眾多蔬果中，红澄澄的番茄就是一個不錯的選擇。



番茄是茄科植物的果實，起源自自南美洲，現在已經成為全世界最受歡迎的蔬果之一。大部分番茄成熟時外觀呈紅色，由於品種繁多，番茄亦有各種顏色，包括黃色、綠色、橙色和紫色。 它們的形狀由球形到橢圓形，由細長到梨形都有。目前，全球約有10,000種番茄。

番茄功效

番茄的功效有很多，是一種很有營養價值的食物，它的功效包括：

1. 抗氧化



番茄中的抗氧化劑可以保護細胞不受自由基的損傷，自由基是一種常常存在於人體內的分子，如果累積過多，就會對細胞和組織造成損傷，進而引發多種疾病，如心臟病、中風、癌症等。

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2. 預防心血管疾病



番茄中的茄紅素可以降低血壓和膽固醇水平，從而降低心血管疾病的風險。高血壓和高膽固醇是心臟病和中風的主要風險因素，因此番茄的這種功效可以幫助預防這些疾病。

3. 促進消化



番茄中的纖維素可以促進腸道蠕動，增加腸道內菌群的多樣性，維持腸道健康，預防便秘。

4. 改善視力



番茄中的維生素A對眼睛有益，可以預防視力下降和夜盲症等眼部問題。此外，番茄中的茄紅素對眼睛也有益，可以保護眼睛免受光線和藍光的損傷。

5. 保護皮膚



番茄中的維生素C有助於促進膠原蛋白的合成，維持皮膚的彈性和健康。此外，番茄中的茄紅素也具有抗氧化作用，可以保護皮膚免受自由基的損傷。

6. 預防癌症



番茄中的茄紅素具有抗癌作用，可以預防多種癌症，如前列腺癌、胃癌和肺癌等。茄紅素可以幫助阻止癌細胞的生長和擴散，同時也可以促進癌細胞的自我毀滅。

生食最有健康？ 加熱吃才能攝取更多營養！

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很多人都喜歡將番茄製成沙律，以為這樣吃是最健康，但這其實不一定是對的！英國營養專家、同時也是伯明罕城市大學(Birmingham City University)應用生理學資深講師Mel Wakeman曾指出，蔬果中的礦物質與纖維常常鏈結在一起，若在進食前未被加熱破壞，礦物質較難被人體吸收利用。

不過，Mel Wakeman亦提醒，在加熱之後番茄中的維生素C也會受到破壞，因此番茄可以一部份生吃、一部份煮熟後再吃，如此就可以獲得更均衡的營養。

2款番茄推薦食譜

1. 以烤焗方法

番茄

材料：

- 新鮮番茄 4-5個

- 大蒜 3瓣

- 橄欖油 2湯匙

- 鹽和黑胡椒 適量



步驟：

1. 將烤箱預熱至攝氏200度。

2. 在烤盤上鋪上烤紙。

3. 將番茄和大蒜放在烤盤上，灑上橄欖油、鹽和黑胡椒。

4. 放入烤箱中烤15-20分鐘或直到番茄變軟糯。

5. 從烤箱中取出烤好的番茄和大蒜，讓它們稍微冷卻一下。

6. 將烤好的番茄和大蒜放在攪拌器或食品加工器中，攪拌至光滑。

7. 味道可以根據個人口味加鹽和胡椒調整。



2. 番茄湯

材料：

- 新鮮番茄 4-5個

- 洋蔥 1個

- 胡蘿蔔 1條

- 大蒜 3瓣

- 雞湯或蔬菜湯 2杯

- 橄欖油 2湯匙

- 鹽和黑胡椒 適量



步驟：

1. 將洋蔥和胡蘿蔔切成小塊，切碎大蒜。

2. 在炒鍋中加熱橄欖油，加入洋蔥和胡蘿蔔，炒至變軟。

3. 加入大蒜，繼續炒1-2分鐘。

4. 加入切碎的番茄和雞湯或蔬菜湯，攪拌均勻。

5. 加鹽和黑胡椒調味。

6. 煮沸後，轉小火煨煮30分鐘。

7. 從火爐上取出煮好的番茄湯，讓它稍微冷卻一下。

8. 將它們放在攪拌器或食品加工器中，攪拌至光滑。

9. 味道可以根據個人口味加鹽和胡椒調整。



番茄仔糖份與熱量較高 糖尿病患者要留意！

除了一般市面上煮食用的番茄外，現時還流行一種俗稱「番茄仔」的車厘茄（又稱櫻桃番茄或聖女果），這些車厘茄雖然具有較高的番茄紅素和維生素C，但同時含糖量與熱量較番茄略高，糖尿病患者在進食要留意。

（參考資料：Healthy Matters）