睡眠不足增7成機率患心臟病 研究揭睡眠最佳時間 附快速入眠建議

「睡眠不足會影響身體健康」，對大部份人而這句話是老生常談，但聽了這麼多年，你又是否清楚睡眠不足對身體會有何害處呢？近日，瑞典就一項研究發現每晚睡眠不足 5 小時，患上心血管疾病的可能性增加 74%。



睡眠不足患心臟病機率增超過7成！

研究由瑞典卡羅林斯卡學院（Karolinska Institutet）進行，研究作者之一、瑞典斯德哥爾摩卡羅林斯卡學院的 Shuai Yuan 博士指「以往的研究曾證明，夜間睡眠不足和白天小睡與冠狀動脈疾病的風險增加有關，冠狀動脈疾病與外周動脈疾病（Peripheral artery disease，PAD）一樣，是由動脈阻塞引起的。此外，睡眠問題是 PAD 患者抱怨最多的問題。但關於睡眠習慣對 PAD 影響的數據有限，反之亦然，我們的研究旨在填補這一空白。」該研究已刊登於學術期刊《European Heart Journal - Open》。

該研究包括超過 650,000 名參與者，研究人員分析了參與者的睡眠時間與患上外周動脈疾病 （Peripheral artery disease，PAD）風險之間的關係。研究人員發現每晚睡 7 到 8 小時就是最好，若睡多過 8 小時就會增加 24% 患上 PAD 的機率。而睡眠時間不足 5 小時的參與者患外周動脈疾病可能性更是大增 74%。由此證明，睡眠時間太短或太長，都會影響血管健康，增加患上心血管疾病的可能性。

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午睡同樣會增加增加患上心血管疾病的可能性？

研究亦發現，午間小睡也有類似的結果，白天午睡的人患外周動脈疾病的風險比不睡的人高32%，但未發現因果關係。 Shuai Yuan 博士指，「雖然我們在觀察性研究中發現了關聯，但我們無法確認因果關係」，未來需要就夜間睡眠、白天午睡和周動脈疾病之間的關係進行更多研究。

甚麼是外周動脈疾病（PAD）？

外周動脈疾病是一種因動脈狹窄導致上下肢血流量減少的常見狀況。

外周動脈疾病患者上下肢供血不足（常見於下肢），無法滿足身體需求。這可能會引起行走時腿痛（跛行）等症狀。成因通常是脂肪沉積物在動脈中積聚（動脈粥樣硬化）的體徵。動脈粥樣硬化會引發動脈狹窄，從而導致下肢（有時伴隨上肢）的血流量減少。

▼美國睡眠醫學學會10項快速入眠建議：（按圖了解👇👇👇）

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1.如果20分鐘過後仍未入睡便應起床，進行一些伸展運動再嘗試進睡。



2. 每天至少7小時睡眠，時數不應過多或過少。



3. 不應在床上進食或使用電腦工作，讓潛意識區分和認定睡床屬於睡眠的空間。



4. 減少賴床時間，只有在睏倦時才上床睡覺。



5. 睡前應預留充足時間進食晚餐和梳洗，放慢生活節奏，放鬆心情。



6. 睡前至少30分鐘關閉電子設備，包括手提電話。



7. 除了在睡前不可飲用咖啡和茶，午後至傍晚時段亦要注意咖啡因攝取量。



8. 清水亦不宜在睡前飲用過多。



9. 睡前如感到肚餓，難以空腹入眠，不必強忍，但盡量進食味道清淡的小吃。



10. 定期運動有助晚上更易入眠。



（參考資料：European Society of Cardiology、Mayo Clinic）