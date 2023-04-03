女子灌酒斷片醒來險截肢 3年後仍未能行走 成因只是睡姿不當？

大時大節、遇上喜慶事，朋友同事之間小酌一兩杯就在所難免，但若飲酒過度失去意識，那衍生出來的問題可能就「手尾長」。加拿大一名女子就因為朋友狂歡時喝到斷片，醒來下肢腫脹到平時兩倍、且無法行走，送院後發現她組織嚴重壞死，差點要截肢收場，即使在事件發生的3年後她仍未能正常行走。



（圖片來源：Kennedy News and Media）

2020年2月，36歲加拿大女子Julia Anderson在與朋友飲伏特加度過了一夜狂歡後，以一個以臉朝下的姿勢昏倒。誰知，第二朝醒來時，她竟發自己的雙腿腫脹到平時的兩倍大，亦意識到自己無法行走。

Julia指，當時第一個想法就是懷疑自己「是否摔斷了腿還是什麼？為什麼我的腿動不了？」慌張的她立馬致電給母親，並由母親為她叫了救護車，醫護人員趕到後隨即將她送往附近的醫院。

（圖片來源：Kennedy News and Media）

在對她的腿進行了幾輪測試和 X 光檢查後，醫生認為由於她整晚都壓在自己的腿上，導致血液不循環，肌肉組織缺血壞死，罹患名為腔室症候群(Compartment Syndrome)的病症。Julia指，她在醫院住了5週才被允許離開，期間她接受了透析、輸血和皮膚移植手術。事件發生到現在已3年，但她仍然無法正常行走。

腔室症候群（Compartment Syndrome）是甚麼？

腔室症候群是由於肌肉或組織腫脹、受傷或壓迫而導致的局部壓力升高，這種病症通常發生在車禍或是嚴重運動傷害的患者。這種壓力升高可能會阻礙血液循環和神經傳導，從而導致組織缺氧和神經功能損傷。

腔室症候群可發生於任何身體部位，但常見於手臂、腿部、腳踝和前臂。常見的引起腔室症候群的原因包括肌肉挫傷、骨折、手術或壓迫性包紮。

腔室症候群的症狀包括劇烈的疼痛、局部腫脹、感覺異常、肌肉無力和皮膚變色。如果不及時治療，腔室症候群可能會導致組織壞死、缺氧性神經損傷、肌肉功能受損和甚至是截肢。

睡姿不正或引致呼吸困難 影響睡眠質量！

除了以上罕見的情況外，其實睡姿不正亦可能會引起多種不良後果：

1. 頸椎痛



睡姿不良可能造成頸椎長時間受壓，進而引起頸椎疼痛、僵硬和不適。

同場加映：頸椎背痛靠4招改善（按圖了解👇👇👇）

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2. 腰椎痛



同樣地，睡姿不良也可能導致腰椎長時間受壓，引起腰椎疼痛和不適。

3. 呼吸困難



睡姿不良可能影響呼吸系統，尤其是睡姿側臥時，因為身體重量壓迫肺部，可能會導致呼吸困難。

4. 睡眠質量下降



睡姿不良也可能導致睡眠質量下降，因為身體不舒適可能會引起睡眠中斷和睡眠不深的問題。

▼ ▼ ▼ 同場加映：常見四大落枕原因 ▼ ▼ ▼（按圖👇👇👇）

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正確的睡姿４大要點

正確的睡姿可以有幾種不同的形式，但通常包括以下幾點：

1. 脊椎的自然曲線



睡覺時，脊椎應該處於自然曲線的狀態，讓身體的壓力均勻分散，減少脊椎和肌肉的壓力，從而減少慢性疼痛和其他問題的風險。這通常需要選擇一個適合你身體的睡姿，如仰臥、側臥或腹臥。

2. 適當的枕頭高度



選擇一個合適的枕頭高度可以幫助保持脊椎的自然曲線。如果你是側臥睡姿，你需要一個比較高的枕頭，以填補頭部和頸部之間的空隙。如果你是仰臥或腹臥睡姿，你需要一個比較低的枕頭，以避免使頭部或頸部過高或過低。

3. 合適的睡眠表面



選擇一個合適的睡眠表面也很重要，以保持身體的自然曲線。一些選擇包括記憶泡沫、乳膠或彈簧床墊，或者使用一塊硬板作為床墊。

4. 適當的身體位置



在睡覺時，你應該盡量避免壓迫身體的某些部分，如手臂、腿或頭部。這通常可以通過選擇一個舒適的睡姿、使用合適的枕頭和床墊以及做一些簡單的伸展和運動來實現。

總之，正確的睡姿應該是舒適、自然和無壓力的，以幫助你在睡眠中獲得最佳的身體和健康效益。

（參考資料：A+醫學百科、Mayo Clinic）