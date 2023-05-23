上呼吸道感染｜潮濕多雨易感染 ６類人士屬高危！食療可紓緩症狀

香港天文台於今日（23日）凌晨4時30分發出黃色暴雨警告信號，天文台亦指出 一道低壓槽會在明日繼續為廣東沿岸帶來驟雨。受高空反氣旋影響，要等到本週後期廣東沿岸天色才會好轉。



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本港進入雨季季節

濕潤的環境有利於細菌和病毒的生長，長時間下雨可能會增加呼吸道感染的風險，尤其對於哮喘、慢性阻塞性肺病等慢性呼吸道疾病的患者來說。早前（4月28日），位於紅磡黃埔花園的聖公會奉基千禧小學就曾爆發上呼吸道感染，個案涉及19名幼童及1位職員。雖然不時會在新聞上見到上呼吸道感染爆發，但到底什麼是上呼吸道感染？上呼吸道感染病徵又包括什麼？哪類人士患上呼吸道感染風險更高？

▼ 上呼吸道感染即係傷風感冒？要食抗生素治療？（按圖 👇👇👇）

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什麼是上呼吸道感染？

上呼吸道感染（Upper Respiratory Infection，簡稱URI）泛指病毒或細菌感染引起的呼吸道疾病，通常影響到鼻子、喉嚨、喉嚨後壁、氣管和支氣管等呼吸道上部結構。

常見的上呼吸道感染包括感冒、喉炎、扁桃體炎、鼻竇炎等。這些疾病的主要症狀包括喉嚨痛、鼻塞、流鼻涕、咳嗽、打噴嚏、頭痛、身體疲乏等。

上呼吸道感染通常是由病毒引起的，如腺病毒、鼻病毒、冠狀病毒等，也有部份是由細菌引起的，如鏈球菌、肺炎球菌等。這些病原體通常通過空氣飛沫或直接接觸感染，尤其是在冬季和春季易發生。

大多數上呼吸道感染通常是自限性的，症狀在一週左右會自然消失。治療通常包括對症治療，如退燒、止咳、清鼻等，以及適當的休息和水分補充。對於病情嚴重者，醫生可能會開立抗生素等藥物治療。

上呼吸道感染哪些人士屬高危？

▼上呼吸道感染高危人士，較容易出現嚴重病情和併發症（按圖 👇👇👇）

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以上群體患上上呼吸道感染的機會可能會比正常人高，具體情況如下：

1. 長期病患者



長期患有慢性疾病的患者，如慢性阻塞性肺病、哮喘、糖尿病等，可能會導致免疫系統的受損，使得他們更容易感染上呼吸道感染。

2. 免疫力低人士



免疫力低下的人士，如正在接受化療、器官移植或免疫抑制劑治療的人士，可能會因為免疫系統的受損而更容易感染上呼吸道感染。

3. 孕婦



孕婦因為身體狀況的改變和免疫系統的抑制，可能會更容易感染上呼吸道感染，尤其是在懷孕後期。

4. 5歲以下兒童



兒童的免疫系統還不夠成熟，因此更容易受到呼吸道感染的影響。

5. 65歲以上的長者



隨著年齡的增長，免疫系統的功能會逐漸下降，因此老年人更容易感染上呼吸道感染。

6. 肥胖人士



肥胖人士的免疫系統可能會因為慢性低度發炎而受損，因此更容易感染上呼吸道感染。

2款食療有助紓緩症狀

蒸梨飲：

用料：



- 梨子 1個

- 冰糖 30克

- 生薑 3片

製作步驟：



1. 梨子去皮去核，切成小塊。

2. 冰糖加入適量的水中，放入生薑片，煮至冰糖完全溶解。

3. 把梨子放入煮好的冰糖水中，蓋上鍋蓋，用中火蒸熟約20分鐘。

4. 取出蒸好的梨子，食用時可加入蒸出的汁液。

功效：



蒸梨飲具有清熱潤燥、化痰止咳的功效，可以緩解感冒、喉嚨痛、咳嗽等症狀。

薑茶：

用料：



- 生薑 30克

- 水 500毫升

- 檸檬 1個（可選）

- 蜂蜜 適量

製作步驟：



1. 生薑切成薄片或絲。

2. 將生薑和水加入鍋中，煮沸後轉小火煮20分鐘。

3. 煮好的薑茶倒入杯中，加入檸檬汁和蜂蜜，根據個人口味調整。

功效：



薑茶具有祛寒、解表、暖胃、化痰的功效，可以緩解感冒、喉嚨痛、咳嗽等症狀。薑茶中的生薑成份還能夠促進血液循環，增強身體免疫力，對於預防和治療感冒有一定幫助。檸檬和蜂蜜則可以增強薑茶的口感和營養價值。

預防上呼吸道感染接種疫苗最有效！

預防上呼吸道感染的措施包括：

1. 勤洗手



經常用肥皂和水洗手，特別是在接觸公共場所、動物或與病患接觸後，更應該要洗手。

2. 避免接觸



盡可能避免與生病的人接觸，尤其是在他們打噴嚏、咳嗽、或有症狀時。

3. 保持距離



當有人感染呼吸道疾病時，應該盡量保持至少1米的距離，以減少飛沫傳播的風險。

4. 避免觸摸眼、鼻、口



手接觸到病毒後，再用手觸摸眼、鼻、口，會增加感染風險。

5. 增強免疫力



適當的休息、養成良好的飲食習慣、運動、減少壓力和保持良好的心理狀態，可以增強免疫力，有助於預防感染。

6. 使用口罩



當身處公共場所或有病患在周圍時，應戴口罩，可以減少飛沫傳播的風險。

7. 定期通風



在室內保持良好的通風，有助於降低病毒在室內的濃度。

8. 接種疫苗



接種相關疫苗可以增強免疫力，降低感染風險，特別是對於高風險人群，如老年人、免疫功能低下者、患有基礎疾病的人等。

（資料來源：《衛生署》）