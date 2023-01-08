止咳飲食｜熱咳寒咳燥咳大不同！中醫提醒10種止咳食物非人人適用

在中醫來說，咳嗽常見分為熱咳、寒咳、燥咳、痰濕咳四種，在秋冬季節，以熱咳、寒咳、燥咳這三種最為常見。



建議在嘗試食療處理前，要先區分自己屬於哪一種類的咳嗽，才不會愈吃愈嚴重。

網友熱議的10大止咳食物（按圖👇👇👇）

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根據台灣《Social Lab社群實驗室》追蹤近3個月網友對「止咳食物」的討論，聲量第1名是白蘿蔔，其他依序為杏仁、蜂蜜、銀耳、山藥、百合、生薑、柿子、柑橘和梨子，共名列10大排行，但中醫師提醒，非10種食物人人適用。

吃烤柑橘當心藥物交互作用

台灣醫林勤美中西聯合診所賴香君主任指出，熱咳的痰通常是黃或黃白而稠，常覺得口乾、喉嚨痛，大便偏便秘者，可以食用偏涼性的水果、蔬菜，例如椰菜、燉蘿蔔湯、鹽烤柑橘、冰糖燉雪梨等止咳。

但要提醒民眾，柑橘屬於柑橘類食物含有「呋喃香豆素」成分，與很多西藥有交互作用，所以如果長輩平時有很多慢性病用藥的，不建議食用。再者，鹽烤柑橘作法沒有去皮，可能要考慮農藥殘留，若是給小朋友吃的要特別注意。

維他命和部分藥物會產生交互作用？（按圖👇👇👇）

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薑汁不是愈濃愈辣愈能止咳

寒咳的痰通常是白稀水狀，鼻涕也是清清水水的。此種可以食用偏溫性的食物調理，如烹調時多切些薑片，飲用薑母茶、熱蜂蜜茶，增加末梢循環，建議台式飲品或熱飲也不要常喝，一個禮拜約喝350c.c.馬克杯容量即可。

「有民眾覺得薑汁愈濃愈好，也是錯誤的觀念！」賴香君指出，薑汁可以擴張末梢血液循環，具有暖胃、暖手足的功能，但過辣的薑汁反而會太刺激腸胃黏膜，所以不能太濃。所以薑汁加糖、加牛奶等除了是因為要調整口味，也是為了減少腸胃刺激。

因此她建議，體質偏熱不適合吃薑的民眾，在冬天選擇用薑汁泡腳也是一個比較沒有副作用的方法。每天泡腳都可以，此外冬令進補的麻油雞、羊肉爐約一至兩禮拜一次即可，不宜多食，藉此改善寒性體質，減少寒咳發作的機會。

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長新冠或秋咳都要多喝溫開水

寒咳熱咳通常全年都會發生，但燥咳常發生在秋冬季，燥咳通常用乾咳表現，痰很少，但覺得咽喉部很乾，一講話就咳個不停，新冠肺炎染疫後，若咳嗽超過3個月，常屬於此型。

賴香君說，長新冠常見為「燥咳」所致，民眾可以服用枇杷膏、煮百合銀耳湯、山藥湯等潤肺止咳。更重要的，無論是秋咳或燥咳，都是要適度補充溫開水，切忌喝太燙的水，避免黏膜受傷。

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別把胃酸倒流錯認感冒咳嗽

賴香君提到，臨床上還會遇到咳嗽，晚上躺下的時候特別咳，或是半夜睡到一半咳醒，痰偏黏但不多，主訴吃過很多咳嗽藥都無法改善，但其實這些患者的問題不是感冒咳嗽，而是胃酸逆流刺激氣管而咳嗽。

此類患者應按照食道逆流的方式治療與生活調整才能緩解。尤其前述的止咳食療方多半具甜味或是刺激的薑茶、甜茶，這些都是胃酸倒流患者的禁忌，所以反而愈吃愈嚴重。

賴香君提醒，食療雖屬溫和，也不可過度食用，待咳嗽症狀緩解，就應恢復普通的食用頻率，才不致讓自己的體質偏化。切忌食物都不要囤，不要吃過頭，也不要吃一整個冬天。

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