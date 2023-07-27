微辣阿晶離世｜抑鬱患者常遇５問題 及早發現輕生警號別疏忽！

昨日（7月26日），YouTube頻道微辣前經理人阿晶（Jane）不敵抑鬱症輕生離世。在阿晶離世之前，曾於社交平台剖白自己被抑鬱等情緒病纏繞4年，更表示已服下兩排安眠藥。文章發出不久就傳出她已過身的消息，其後微辣亦發聲明證實前員工離世。



阿晶昨日已講過自己食了兩排安眠藥，又表示曾遭恐嚇。（IG@laochengi）

世界衛生組織表示，在高收入的國家中，九成自殺個案與精神困擾有關，約有三分之二的自殺者患上不同嚴重程度的抑鬱症，由此可見，自殺與抑鬱症有密切的關係。親友在面對這樣「離開」的念頭時，最重要的是保持冷靜，只要身邊親友能辨認出有自殺意圖的人，那麼可以預防抑鬱症患者自殺。

抑鬱患者常遇５問題 恐增輕生風險

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根據青山醫院精神健康學院的資料指出，抑鬱症患者經常會遇上一些問題，若這些問題長期沒有得到解決，很可能增加患者決定輕生的風險。如果你的親友出現以下的問題，請多加注意，及早幫助可以減低危險和惡化的機會：

1. 抑鬱焦慮



８成的自殺個案是在情緒極度抑鬱之時發生的，及早診治抑鬱症，可以減低他們傷害自己的危險，因為有不少人士在嚴重抑鬱時，會以為結束生命是唯一的出路。

2. 孤立避世



孤立無援的人在缺乏支持開導的情況下，更感無助無望。患者可能會刻意與親友疏離，自我閉的人亦會更沉溺於消極無奈的想法。

3. 情緒不穩



當他們對自己甚至對他人充滿憤怒怨懟憎恨時，傷害自己和他人的危險亦可能較高。

4. 濫用酒精或藥物



有些人會意圖以酒精、「丸仔」等來處理不歡的情緒和生活上的轉變，但是卻弄巧成拙。胡亂服食藥物，只會減低自制能力，令鬱鬱不歡的人失去分析、解決問題、和控制情緒的能力。酒入愁腸更愁，令情緒更低落，自殺念頭更強烈。

5. 出現幻覺



有些極度抑鬱的人可能會出現一些幻覺、幻聽與妄信等精神病徵。在「你沒有用，你何不去死」這一類幻覺和妄信影響下，自尋短見的可能性也會增加。

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2大輕生警號一定要留意！

若親友有以下表現，請立即關注及求助：

1. 明示或暗示有自殺的念頭及計劃



例如在情緒低落時或激動時說出「我不想做人」、「我想死」、「我不在的時候，你要照顧自己」等令人不安的說話，或靜悄悄地儲起大量藥物、無故購買大量炭或其他危險品等令人擔憂的行為。

2. 安排後事



包括談及死後的安排、寫下遺書、送出大量心愛的物品、向親友作最終的告別等。

協助抑鬱症患者 親友應做６件事

朋友和家人的支持對患者的復原必不可少，以下是一些可如何提供幫助的建議：

1. 鼓勵他們尋求協助



你不能在患者不願意的情況下強迫他們接受幫助，因此請確保他們自願尋求幫助，但同時也要確保你能夠提供支援。請參閱我們有關如何協助他人尋求幫助的頁面了解更多資訊。

2. 對抑鬱症持開放態度



許多人發現自己很難敞開心扉向他人分享自己的感受。嘗試對抑鬱症持開放態度，這樣你的朋友或家人就會知道他們可以跟你說他們所經歷的事情。

3. 保持聯繫



對於患者來說，主動聯絡別人十分困難，所以你應嘗試主動關心他們。即使只是一條短信或一封電郵讓他們知道你正想念他們，也可以使他們的感受截然不同。

4. 不要批判



沒有經歷過抑鬱症的人，可能會難以理解為什麼他們就是無法「振作起來」。盡量不要責怪他們，也不要給壓力他們要立刻好起來，他們可能已經對自己非常挑剔和苛刻。香港心聆有關抑鬱症的資訊可以讓你了解更多。

5. 保持平衡



當我們看見身邊的人因為抑鬱症而受困擾時，我們可能覺得自己要為他們打點一切。為患者提供日常協助，例如是打理家頭細務和煮一頓健康餐點等的同時，我們也可以鼓勵他們為自己做一些事情也是很重要。每個人所需要的支持也不同，因此請與對方討論他們覺得你能如何協助對方的方法，以及一齊討論他們能嘗試為自己做的事情。

6. 好好照顧自己



你的精神健康同樣重要，照顧別人可能會對你的身心健康構成壓力。請參閱我們有關照顧作為照顧者的自己、管理壓力和維持精神健康的頁面以了解更多如何照顧自己。

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抑鬱症患者可以如何自救？

抑鬱症是一種影響整體身心的疾病，接受治療是最佳的解決辦法。倘若症狀輕微，你可以嘗試以下的自救方法：

1. 向人傾訴(伴侶、朋友或輔導員) 你的感受。



2. 保持活躍的日常生活，安排戶外活動或多做運動。



3. 保持正常飲食：進食大量蔬果，確保飲食均衡。



4. 避免吸煙、飲酒及濫用藥物。這些東西不但不會使你精神好轉，反會令你情緒更低落。



5. 爭取休息。如果可行的話，放下日常工作數天。



6. 透過運動、冥想、瑜伽或按摩鬆弛一下。



倘若你不習慣面對面或向你認識的人傾吐心事，可以透過電話輔導熱線服務，向一些互不相識的輔導員剖白你的感受。其實，很多男士都曾經透過這個方法得到宣洩或解救之道。如何自救

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