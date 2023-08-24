胃癌｜日本動畫大師山本二三離世 生前曾患胃癌

曾擔任吉卜力工作室《天空之城》、《再見螢火蟲》等多部動畫作品美術導演，知名的日本動畫大師山本二三，近日傳出離世消息，享年 70 歲。據悉，他生前患有胃癌，於8月19日在埼玉縣家中病逝。



山本二三出身於長崎五島市，年輕時東京就讀設計學院學習建築繪畫，大學畢業後轉投動畫業界，曾為吉卜力工作室《天空之城》、《再見螢火蟲》等經典作品擔任藝術總監，近年來亦有為新海誠的作品《天氣之子》參與美術製作。

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胃癌早期難察覺

據香港癌症資料統計中心資顯示，胃癌位列本港十大常見癌症的第6位。在2019年，胃癌的新症共有1,303 宗，男性有759宗，女性有544宗。男性與女性患者的比率約為1.4比1。在死亡率方面，胃癌在本港致命癌症中居第6位。在2020年，胃癌導致613人死亡，佔癌症死亡總數的4.1%。

據美國關注胃癌的預防與治療的非營利組織「No Stomach For Cancer」表示，胃癌初期並無症狀，即使有症狀，也可能會被解讀作腸胃道疾病症狀，因而錯過治療胃癌的黃金時期，或至胃癌晚期才發現。

容易發生胃癌的五大原因（按圖看清👇👇👇）

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胃癌症狀早期症狀似普通胃病？

胃癌早期症狀與平日的腸胃問題相似，這使得早期胃癌的診斷變得困難。胃癌常見的初期症狀包括：

1. 消化不良：這是最常見的症狀之一，包括腹部脹氣、腹痛、噁心、嘔吐和食慾不振。



2. 胃部不適：患者可能感到胃部不適或不舒服，例如胃灼熱、灼痛或不明顯的壓力感。



3. 食慾減退：患者可能減少對食物的興趣，食慾下降，甚至有體重減輕。



4. 消化道出血：這可能導致黑便（便黑）或嘔血。



5. 輕度的消化道不適：包括輕微的腹痛、腹脹、消化不良和食慾不振。



這些症狀也可能出現在一般的胃病中，如胃潰瘍、胃食道逆流病等。因此，如果出現這些症狀，並不能確定一定是胃癌，但如果這些症狀持續存在或加重，或者有其他相關症狀（如明顯的體重減輕、吞嚥困難、頻繁嘔吐等），建議及早就醫進行進一步檢查。

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預防胃癌6大要點！

1. 規律健康的飲食



建議選擇低脂、高纖、富含維生素和礦物質的食物，如蔬菜、水果、全穀類食物、豆類、瘦肉和魚類等，同時減少攝入鹽、煙燻食品、火腿、酸菜、油炸和油膩食物等。

2. 戒煙限酒



長期大量飲酒、吸菸會增加罹患胃癌的風險，因此應盡量戒煙限酒，或者完全戒除這些不健康的習慣。

3. 注意個人衛生



經常多洗手及避免接觸排洩物或嘔吐物，避免感染幽門螺旋桿菌。幽門螺旋菌是一種可以在胃部及十二指腸內生存的細菌，它會降低胃酸的酸度，從而引起慢性胃炎，若長期缺乏治療，有可能演變成胃癌。

4. 減少精神壓力



長期精神壓力可能影響人體內分泌系統，增加罹患胃癌的風險，因此應該盡量減少精神壓力。

5. 預防幽門螺旋桿菌感染



幽門螺旋桿菌感染是引起胃癌的高危因素之一，可以通過注意個人衛生、飲食衛生和規律接受相關檢查等方式預防。

6. 定期檢查



建議40歲以上人士每年定期接受胃鏡檢查。另外，如果家族有近親曾患上胃癌，亦應該定期接受檢查，及早發現，及早接受治療，有助提高治癒率。