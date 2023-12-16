退休生活｜人漸老生活只剩下失落感？學會放下外　也應預規劃2事

香港、台灣即將進入超高齡社會，然而面對歲月流逝，如何珍惜眼前擁有、淡定接受退休，是進入熟齡後最重要的課題。72歲的台灣資深藝人趙樹海早前參與董氏基金會《接納，心不受限》老年憂鬱防治宣導片，以一趟登山健行來描述老後心境轉變，接納現在的自己，不因年歲而限制自我，熟齡依舊能活得精彩。



據台灣內政部統計，截至2023年6月底全台65歲以上人口已達418萬8千多人，若依世界衛生組織數據推算，台灣約有29.3萬高齡人口罹患程度不同的老年憂鬱症。董氏基金會過去調查也發現，台灣當地71到80歲的長者中，每10人就有1人有憂鬱情緒，需要專業協助，但就診率只有1.3%。

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為推廣老年心理健康，董氏基金會攜手寶佳公益慈善基金會，出版書籍《退休後，我會去找你》，並邀請資深藝人趙樹海拍攝《接納，心不受限》老年憂鬱防治宣導片，盼喚醒大眾對老年憂鬱症的重視。

董氏基金會董事長張博雅表示，據研究顯示，將近三分之一的退休者患有憂鬱症，邁向老齡、人生改變，不僅工作減少，朋友也一個個減少，尤其退休後的生活轉變、身體功能退化與無價值感，是影響老年心理健康的關鍵因素。

「心情不好不一定是憂鬱，但影響到生活就要有警覺。」台灣精神科醫生陳永興指出，情緒就像天氣每天有變化，偶而心情低落未必就是憂鬱，但如果情緒低落持續14天到1個月，影響到工作、睡眠、社交、食慾等日常生活，就應視為憂鬱症的警訊，尋求心理專業人員、醫生的協助與診斷，「其實看精神科也沒甚麼！」

陳永興說，「退休」象徵生活將有所不同，可能帶來衝擊與失落感，像是離開職場覺得不再有價值、收入減少、面對親友或老伴逝去、身體毛病浮現……等，從情緒低落、想法負面消極，到不斷抱怨、不想出門，產生憂鬱情緒甚至罹患憂鬱症。

他建議，不論是屆齡退休或決定提早退休，在「財務」與「生活」都應有預先的規劃與準備，並保持「好奇心」持續學習，才能減少退休帶來的失落感和影響。

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參與拍攝的趙樹海在片中本色演出，以攀登高山力不從心來譬喻：「難道老了，只是不斷的失去嗎？還有甚麼是可以企盼、可以改變的呢？」但在接受同行年輕人的協助後，才體會人生就像攀登一座高山，登頂卻不是唯一的目標，「重要的是理解自己能夠隨時做出調整，放下也許比堅持更需要勇氣。」

他分享，大概50歲開始漸漸體會「老」，像是事情忘記了怎麼都想不起來，拿細小的東西變得不再容易，或是舀了1杓奶粉一半會倒在杯子外面…等，視覺、觸覺等生理功能的退化，讓我們有「老了」的無助感，埋怨自己為甚麼不會但也不敢請人幫忙。

趙樹海建議，大家提早規劃老年生活，25到65歲按照規劃逐步實踐，把握每一次感受，所有聽到、看到、聞到、嚐到的，都是人生的寶藏。

他說，過去汲汲營營拼命往未來目標衝，過程完全忽略，現在才懂應該多看看周圍的人事物。「就像走在沙灘上回頭看自己的影子和腳印，影子像是我們的心靈，看着影子走路時，沙灘腳印有深有淺、有直有歪，體會過去，回顧檢討而不緬懷或灰心喪志，，老後較不會留下遺憾，能無憂慮的面對生命，及好好的生活。」

《退休後，我會去找你》書中受訪者楊家才則分享經驗說，自己62歲那年突然中風，出院後講話不清楚又無法自理生活，覺得挫折、無助，在太太、兒子鼓勵下才重新振作。

「我還年輕，人生不能就這樣結束，一定要盡量處去走走。」楊家才生病前就曾跟太太提過一起環島的夢想，因此在醫生鼓勵下，即便「以輪椅代步」，也能實踐和太太到處旅行的退休夢想。

如同影片中所說，時間如同握在手中的沙子，抓不住也握不牢，變老是種自然現象，面對老化的必修課程，需要我們不斷學習，「轉念不是放棄，而是放下執念」，在老後放慢腳步，享受過程，接納就能讓心不受限，攀過那座憂鬱的山。

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