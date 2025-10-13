肺纖維化｜走路容易咳、累又喘？未及時治療存活率或比癌症更低

千萬別把日常的咳嗽、喘氣當作是一般小感冒！



「間質性肺病」會使肺纖維化，所謂的菜瓜布（百潔布）肺是此病的其中一種狀況，而病人氧氣交換也將受到阻礙。醫師提醒，如果持續一段時間有咳、累又喘的症狀，且越來越嚴重，就要當心肺功能悄悄下降，未及時發現與治療，5 年存活率比癌症還低。

40 歲以後，肺功能會隨著年齡開始慢慢下降，到了一定年紀，開始變得體力不佳、爬樓梯會覺得喘的感受。除了年齡增長會出現喘症狀之外，罹患間質性肺病也會出現走路會喘、體能不佳等症狀。間質性肺病會使肺部纖維化，患者的肺泡、血管及組織會變厚、變硬並和出現疤痕，且無法癒合，導致肺部無法正常輸送氧氣。

5 大高風險疾病容易發展成慢性肺纖維化

然而，肺纖維化的症狀並沒有特異性，也就是症狀非常多變，跟感冒、氣喘可能都很類似，如何發現自己有肺纖維化的跡象？台灣亞東紀念醫院胸腔內科主任鄭世隆解答，只要症狀不是只有咳嗽、喉嚨痛，而是伴隨著喘、胸悶，便是代表肺部有問題，是需要警覺的狀況。

鄭世隆也提到，雖然人們的肺功能會因老化而下降，但肺纖維化通常是由疾病引起，一旦罹患以下疾病，約有 3 成會走向慢性漸進性肺纖維化。近期天氣變化大，也有多種呼吸道病毒細菌在流行，它們都是容易導致急性發作的危險因子，死亡率甚至可達 5 成。他總結，高風險疾病如下：

- 特發性間質性肺炎

- 自體免疫性間質性肺病

- 過敏性肺炎

- 類肉瘤病

- 自體免疫疾病，如類風濕性關節炎、硬皮症、多發性肌炎等



自體免疫疾病患者高機率合併肺纖維化

除了肺炎、肺病以外，若有自體免疫疾病也可能會發生肺纖維化，台灣林口長庚醫院風濕過敏科主治醫師蔡昀臻分享，自己曾收治台灣一名年約 60 歲的退休女性，本身有咳、喘等症狀持續了一年，一開始以為只是季節性氣喘或感冒，卻遲遲未見好轉，後來才診斷出有慢性漸進性肺纖維化，並進一步發現患有硬皮症。

蔡昀臻指出，患者在一開始就診時，已發現肺部功能不佳，常常說幾個字就喘不過氣，無法完整說完一句話，而後來因感冒住院，在期間更發現肺部功能已嚴重喪失，需透過氧氣罩才能維持呼吸。她提醒，自體免疫疾病的症狀，不僅限於皮膚外觀或關節變形，內部器官如心臟、腸胃道、肺臟也會受到傷害，堪稱是看不見的內傷。

過去肺纖維化並無特效藥，多使用類固醇來發揮抗發炎的功能，但效果往往不佳，因此即使早期發現肺部受損跡象，也無法獲得完善的治療，使得病友對於治療上態度較消極。蔡昀臻提到，喘、咳等症狀會影響社交與生活品質，再加上之前是「無藥可醫」的疾病，因此時常遇到病友對治療失去信心，坦言自己乾脆不想治療的情形。

不過鄭世隆表示，近年隨著抗肺纖維化藥物問世，可避免肺纖維化持續進展，延緩病情惡化效果顯著，經臨床試驗證實可減少 57% 的肺功能下降，且根據亞洲族群的分析結果顯示，可降低 74% 急性惡化發生與死亡風險。蔡昀臻說，上述個案透過藥物治療半年，至今控制穩定，已進步到可自行走路去買菜，甚至從事喜愛的瑜珈運動，可見症狀改善效果明顯。

病友記得這些事避免肺部狀況惡化

現階段治療慢性漸進性肺纖維化的首要目標就是穩定住病情，減緩肺功能惡化的速度、延長存活期，鄭世隆補充，之前病友並無定期追蹤肺功能的觀念。但有上述疾病者，養成定期檢測肺功能習慣，發現任何肺部症狀就主動與醫師反應，才有機會阻止肺纖維化持續進展，預防肺部急性惡化。

鄭世隆提醒，像是長期吸煙、處於化學物質暴露環境、空污等也會引起肺纖維化，或使之惡化。因此他呼籲病友近期須注意保暖及避免空污傷害，並兼顧運動與營養的補充，另外有需要打流感、肺炎鏈球菌或新冠疫苗也不能忘記，最重要的當然也是遵守醫囑服用藥物，便能讓肺部打出一場漂亮的逆轉勝。

