娛樂圈藝人涉毒亂象頻發　人大代表倡「一次吸毒，終身禁演」

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-02 12:50

2020年6月24日，中國禁毒網發布《2019年中國毒品形勢報告》數據顯示，截至2019年末，中國有214.8萬名吸毒人員。《報告》中還指出，演藝人員是濫用大麻的主要人員。 針對娛樂圈涉毒藝人頻出現象，全國人大代表、廣東國鼎律師事務所主任朱列玉表示，此亂象顯現的是行業規範、社會輿論對「明星禁毒」的限制不足以及法律法規的缺位。他建議將「一次吸毒，終身禁演」寫進法律法規中，整治明星涉毒亂象。

朱列玉建議將「一次吸毒，終身禁演」寫進法律法規中，整治明星涉毒亂象。（中國新聞周刊）

朱列玉表示，公眾人物在享受百萬流量帶來的社會資源的同時，應當擔負起相應的社會責任，樹立正面的公眾形象，向社會弘揚積極的價值觀念。「明星吸毒行為在突破自身道德底線的同時，也給社會和他人造成巨大的負面示範效應」。

朱列玉說，當下社會，明星是很多青少年的偶像和楷模，而青少年社會閱歷淺、心理髮展不成熟、辨別是非的能力弱，對毒品的危害性認知極其有限，而公眾人物吸毒可能會讓崇拜他們的青少年有樣學樣。

朱列玉指，吸毒的複吸率很高，在過往報導中，演藝圈涉毒明星大多吸食以冰毒為代表的合成類毒品，該類毒品戒斷難度很大，即使經過強制戒毒治療，重回演藝界的巨大壓力可能會讓涉毒者重新產生對毒品的渴望。「過往的新聞有很多例子，吸毒的明星行政拘留結束後，再次被抓到吸毒，還有數度被抓的」。

朱列玉稱，限制涉毒藝人復出、禁止播放其影視作品並非是對涉毒藝人的歧視，也並非侵犯其就業、社會保障等權利。朱列玉說，限制涉毒藝人的影視作品播放是一種特殊職業的屬性問題，就像有傳染病的人就不能當廚師，有性侵、性騷擾史的人就不能當老師，「從業禁止是有法律基礎的，終身禁演限制的是涉毒人員參與具有廣泛傳播意義的行為，是對其職業或工作內容的限制」。

朱列玉強調，儘管地方性法規及行業規範對明星涉毒行為進行了一定程度的懲戒，但是目前的處理措施仍不足以遏制明星吸毒事件的發生，部分涉毒藝人仍然能夠鑽制度漏洞。因此，應該準確界定「禁演」的範圍，明確利益相關人員及公司的連帶責任。

（中國新聞周刊）