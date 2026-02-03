中國科學家發現糖尿病防治｢黃金靶點｣　有望提供全新治療方案

《人民日報》報道，中國科學家在糖尿病研究與治療領域取得重大突破：首次揭示鋅離子積累是糖尿病患者的胰島β細胞功能失活的關鍵致病因素，並證實介導鋅離子積累的轉運蛋白ZnT8可作為糖尿病預防與治療的「黃金靶點」。該重要發現有望為糖尿病患者提供治療、預防雙軌並行的全新治療方案。



該成果由同濟大學李維達教授與高紹榮院士團隊合作完成，相關論文1月28日下午在國際權威學術期刊《細胞研究》發表。該研究證明，ZnT8如同調控胰島β細胞健康的「總開關」。在糖尿病前期及患病過程中，這個開關被異常「打開」，導致細胞內的鋅離子失衡，從而加速胰島β細胞的功能衰退。

據課題負責人李維達介紹，2014年3月，國外科學家們發現，有少數人群由於體內的少數基因變異，體內ZnT8蛋白功能天然缺失，他們罹患2型糖尿病的風險可降低80%。「這表明，調控ZnT8可有效防治糖尿病。」李維達說，他帶領團隊自此開展了10餘年的持續攻關。

據李維達介紹，國內多家頂級醫療機構的臨床專家已與他們接洽合作，共同推進後續的臨床轉化研究。「從為晚期糖尿病患者提供耐逆型胰島類器官的『細胞強化移植』方案，到為糖尿病前期人群研發 ZnT8 抑制劑類預防藥物，我們期待與各界攜手，共同將這份源於中國科學家的智慧轉化為惠及全球患者的健康成果。」他表示。