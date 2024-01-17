5省市同日開紀委會議　重慶點名薄熙來、孫政才、王立軍等｢老虎｣

1月8日至10日，二十屆中央紀委三次全會舉行，習近平出席全會並發表重要講話，表示經過十年堅持不懈的強力反腐，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，但情況依然嚴峻複雜。

全會閉幕後，地方省級紀委全會密集召開，多位省級黨委書記出席會議並對本省份的反腐敗工作進行部署。1月15日，至少有5個省市召開會議，會議上各省市亦公開點名不少「老虎」，其中包括重慶薄熙來、孫政才、王立軍、鄧恢林等。



據《北京青年報·政知見》統計報道，1月15日，北京、上海、重慶、江西、甘肅等至少5省市召開紀委全會。會議均傳達了二十屆中央紀委三次全會的精神，並點名不少「老虎」。其中，在重慶的會議現場，重慶市領導和與會人員觀看警示教育影片。

在江西省紀委十五屆四次全會上，江西省委書記尹弘點名提到了殷美根，表示要堅決破除特權思想和特權行為，以殷美根案件紀檢監察建議整改為契機，切實加強對領導幹部「八小時外」監督，對領導幹部搞特權的，要寸步不讓、露頭就打、堅決查處，形成強力震懾。

江西省人大常委會黨組副書記、副主任殷美根受查。（微信公眾號＠長安街知事）

殷美根長期在江西省工作，擔任過九江市委書記，江西省副省長，江西省委常委、南昌市委書記，江西省委常委、常務副省長等。2021年11月，江西省委換屆，殷美根不再擔任省委常委。2023年1月，他任江西省人大常委會副主任，2023年3月任上被查。

通報曾批「伙同親屬大搞權錢交易」 江西人大原副主任殷美根被捕

重慶市委點名薄熙來、孫政才、王立軍、鄧恢林

重慶市六屆市紀委三次全會上，重慶市委書記袁家軍表示，要修復淨化政治生態，推動肅清流毒影響工作走深走實，嚴肅查處選人用人不正之風，發展積極健康的黨內政治文化，推動政治生態持續向好。

會中通過了全會決議。決議在部署2024年重慶市反貪工作時指出，要深化政治監督。其中，要督促各級黨組織深化落實持續修復淨化政治生態十項舉措，持續深入肅清孫政才惡劣影響和薄熙來、王立軍流毒，全面徹底肅清鄧恢林流毒影響。

1月8日，在二十屆中央紀委三次全會上，習近平強調，要持續盯住「七個有之」問題，把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重，堅決打擊以權力為依託的資本逐利行為，堅決防止各種利益集團、權勢團體向政治領域滲透。深化整治金融、國企、能源、醫藥和基建工程等權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗，清理風險隱憂。懲罰「蠅貪蟻腐」，讓群眾有更多獲得感。

多位省市級黨委書記對上述反腐敗重點亦予以重申。其中北京市委書記尹力提到，要以零容忍態度嚴懲腐敗，把嚴懲政商勾連的腐敗作為重中之重，深化整治權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗，聚焦「七有」「五性」嚴懲「蠅貪蟻腐」。要深化改革阻斷腐敗滋生蔓延。

甘肅省委書記胡昌升亦提到，「緊盯金融、國營企業、能源、菸草、醫藥、基建工程和招標等權力集中、資金密集、資源富集領域，緊盯教育衛生、養老社保、安全生產、執法司法等民生社會領域，深化產業性、系統性腐敗問題專項整治。」