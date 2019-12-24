【一分鐘看世界】中日韓峰會、特朗普在緊張什麼？2010年代回顧

早晨，今天是12月24日，星期二。 聖誕前夕的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

中日韓領導人會談

中國國家主席習近平分別與到訪的日本首相安倍晉三和韓國總統文在寅舉行會談。文在寅表示，美朝對話中斷對中韓兩國都不利；安倍指極為重視習近平明年春天的訪日行程。值得留意的是，日韓領導人在會面上均談到了香港和新疆問題，文在寅認為它們屬於中國內政，安倍則促請中國改善相關情況。日媒指，習近平反駁了後者說法，並指應以全球大視野思考謀劃中日兩國關係……（按此閱讀更多）

習近平與文在寅的會談上討論了朝鮮半島局勢。（AP）

彈劾「拖字訣」

美國眾議院通過彈劾總統特朗普的條款，但議長佩洛西等民主黨人希望爭取在參議院的審訊上傳召證人，遲遲未指示下一步行動。此時，再有電子郵件顯示白宮預算局官員在特朗普和烏克蘭領導人通話後，向國防部下達暫停對烏克蘭軍事援助。副總統彭斯的幕僚不屑民主黨的做法，認為他們最終會投降。惟有消息指，特朗普其實十分緊張彈劾進程，甚至閉關在體育館的室內觀看眾議院投票直播。那麼佩洛西又會如何繼續運用「拖字訣」策略……（按此閱讀更多）

美國媒體引述消息稱，特朗普曾關閉運動場看彈劾投票直播，又稱他自彈劾調查開始以來的情緒便十分波動。（AP）

沙特異見記者被殺 5人遭判死刑

沙特異見記者卡舒吉2018年10月在沙特駐伊斯坦布爾大使館遭殺害，沙特法院宣布將5名直接參與謀殺的被告判處死刑，另有3人判監24年。美國有官員指歡迎裁決，卡舒吉的兒子也發文稱正義已得到彰顯。不過這場判決以近乎閉門的形式審理，惹來外界質疑，聯合國的人權特派調查員甚至批評審判是「正義的對立」……（按此閱讀更多）

貿易協議尚未簽 中美發放不同信息

美國總統特朗普稱中美快將簽署首階段貿易協議，兩國領導也人曾通電話。不過中美雙方釋出的信息略有出入。在中方的稿件中，未有透露簽協議的時間，也佔用篇幅批評華府就香港和新疆問題發出消極言論，出現同一議題各自表述的情況。有分析認為，簽署協議的時間，也可能是中方的談判籌碼之一……（按此閱讀更多）

2010年代回顧系列

2020年即將來臨，回顧過去10年，在科技和環保思潮影響下，電動車從落地到日漸普及，Tesla這個品牌甚至開啟了新的能源時代；流行於年輕一代的社交軟件則催生了「網紅」這個行業。就全球政局而言，更是與2000年代初大有不同，例如過去被視為各國協商典範的歐盟近年危機不斷，在民粹崛起和英國脫歐等背景下，歐盟又能如何重拾光輝？《香港01》接下來一周將會推出2010年代回顧系列，讀者敬請期待。

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