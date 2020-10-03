【特朗普確診】陰謀論及詛咒充斥　Facebook與Twitter警告刪文

美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭10月2日凌晨證實確診新冠肺炎以來，不少Facebook和Twitter用戶發布許多陰謀論、死亡願望和錯誤資訊，違反社群網站的服務規則。

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新冠肺炎疫情席捲全球近一年，王室成員、高官、名人等都曾中招▼▼▼

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外媒報道，如同美國政治分裂的情勢一般，網友反應也相當兩極。部分特朗普支持者在網上散播「Qanon」（匿名者Ｑ）陰謀論，暗示民主黨或民主黨總統候選人拜登上周在特朗普的辯論會收音咪新冠病毒。還有些人進一步造謠，聲稱口罩不能預防感染新冠病毒。

同時，有些拜登支持者認為，特朗普是為了政治利益而假裝染疫，還有些人說希望特朗普在接下來的治療期間不好過，更有些人張貼像是撒旦崇拜的圖片，並搭配阿拉伯文訊息。

對此，Facebook和Twitter皆表示他們最近已標記有關新冠肺炎的假消息，並將刪除平台上的威脅或咒死貼文。

▼外界暫時未知是否美國總統高級顧問希克斯傳染特朗普夫婦，但他們3人近日曾一同出席公開活動。想看更多照片，請點擊放大觀看：

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▼特朗普10月2日公布其高級顧問希克斯確診，想看更多她的照片，請點擊放大觀看：

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