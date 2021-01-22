歐洲議會及歐盟曾批評「港版國安法」與實施制裁

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-01-22 19:43

歐洲議會（European Parliament）1月21日通過決議，譴責中國打壓香港民主派人士，呼籲各國制裁包括行政長官林鄭月娥在內的官員。這是歐盟就香港問題採取的最新行動。自2019年《逃犯條例》停訂引發大規模示威開始，歐盟已持續發表評論，以及實行制裁。

發出外交照會

港府2019年2月13日宣布修訂《逃犯條例》，引起極大爭議，民間多次發起反修例示威行動。歐盟同年5月24日對香港發出外交照會，就「修例可能將在港人士送往中國大陸接受不公平審訊」，正式提出抗議。

圖為2019年6月9日香港民眾在街道上遊行，反對政府修訂《逃犯條例》。（Getty）

反修例示威持續之際，中國政府認為香港法律制度對維護國家安全存在明顯漏洞。全國人大常委會2020年6月30日正式通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，法例當天晚上11時生效。

反對實施新法

歐盟在港版國安法生效前曾提出抗議。它6月19日通過無約束力議案，指假如中國實施該法，歐盟應入稟海牙國際法院，並利用經濟方式勸阻北京。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）同月23日指，中國若在香港實施國安法，可能會造成「非常負面」後果。

圖為1月21日歐盟委員會主席馮德萊恩在歐盟視像峰會完結後，於比利時歐洲理事會總部出席聯合記者會。（AP）

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）6月30日在國安法生效後，表明強烈反對有關決定。馮德萊恩亦稱，歐盟正與國際夥伴商討有哪些應對選項。她7月2日再表示，如果歐盟成員國一致認為對國安法有意見，會對中國有長遠影響。

對港實施制裁

歐盟7月28日就國安法問題實施制裁，限制向香港出口用於鎮壓及監控的設備，成員國亦會審視對香港民眾的簽證措施。歐盟的行動被認為與美國及英國的舉措存在溫差，在分析人士看來，這源於歐盟成員國內部最終未能形成統一的共識。

西歐和北歐的國家與反對制裁中國的東歐南歐國家不同，他們支持制裁。瑞典外交大臣林德（Ann Linde）7月13日表示，瑞典支持德國與法國對國安法採取強而有力的回應，並將與包括丹麥在內的國家推動歐盟制定對華反制措施。芬蘭表示支持暫停與香港的引渡條約的想法。

圖為1月6日德國外長馬斯（左）、約旦外長薩法迪（中）及瑞典外長林德（右）在約旦安曼出席記者會。（Reuters）

歐盟在諸多議題上強調要「集體行動」，要徵得全部成員國同意。在這樣一個大的前提下，歐盟只能尋求「最大公約數」，在制裁中國等具體舉措上暫且不提。從中美貿易戰時拒絕選邊站，到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情時期拒絕制裁中國，再到香港問題，歐盟都在小心拿捏與中美相處的尺度。

關注事態發展

歐盟持續關注事態發展，它2021年1月19日證實， 早前已開始派員旁聽民主派被指違反《國安法》和《公安條例》的案件。

香港逾50名泛民人士1月6日因涉嫌違反國安法而被捕時，歐盟同日亦發聲要求釋放被捕人士，並指事件反映香港不再容許政治多元。歐盟外交事務發言人斯塔諾（Peter Stano）當時指，歐盟正考慮最好的回應措施，不排除對華施加制裁。