南非總統訪白宮遭「伏擊」　特朗普播片晒文章指對白人種族滅絕

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）5月21日到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面，遭對方就「種族滅絕」問題「伏擊」。據指出，拉馬福薩此行訪美尋求討論貿易和關鍵礦產問題，試圖獲得美國支持，未料特朗普早有準備，當記者提出南非白人問題後，特朗普即場播片及展示新聞文章，稱白人農民在南非遭到「種族滅絕」，促使拉馬福薩即場反駁。



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路透社報道，兩人的首次會晤原本很友好，但在一名記者提出美國近日向南非白人賦予「難民」資格問題後，現場氣氛急轉直下。拉馬福薩表示，特朗普需要傾聽南非人的意見。

不過，特朗普回應稱，關於南非局勢有「成千上萬的故事」和「紀錄片」，然後指示工作人員播放了一段據稱是有關「南非白人遭受暴力」的視頻，片中涉及「割喉」、「槍擊白人」的討論。特朗普還展示新聞文章重申個人觀點，稱南非白人農民面臨著「死亡」威脅。

視頻播放結束後，特朗普和拉馬福薩就當前局勢進行了反覆討論。拉馬福薩表示，這些視頻並不代表政府政策，他和他的政黨「完全反對」視頻中的描述，強調南非實行多黨民主制度，允許人民表達自己的意見。

據指出，南非出生的億萬富翁馬斯克（Elon Musk）也有出席會晤，他一直主張該國有針對白人的種族滅絕。拉馬福薩上周曾重申，「身為南非人，無論黑人還是白人，我們都知道這裏沒有種族滅絕」。

圖為2025年5月21日，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）到訪白宮，獲美國總統特朗普（Donald Trump）迎接。（Reuters）

在之後的閉門會議後，拉馬福薩稱與特朗普進行了深入而富有成效的交流，就貿易問題展開討論。他期待對方訪問南非，也希望美國將增加在南非的投資。