韓團EPEX巡演宣佈登陸澳門開唱　暑假約定粉絲仲有福利放送

韓國男團EPEX早前完成了第二次巡迴演唱會,正當粉絲們對他們的精彩演出念念不忘時,人氣爆發的他們最近就乘勢推出第一張正規專輯《EPEX 1st Album Youth Chapter 1 : YOUTH DAYS》,繼前作迷你6輯《Prelude of Anxiety Chapter 2. 'Can We Surrender?'》後,連續兩次達成專輯銷量初動,取下突破20萬張銷量的好成績!因此他們亦趁着暑假檔期再次來到中國港澳地區,宣佈將於8月17日在澳門舉行EPEX 2nd FANCON 《青春時節》 IN MACAU巡演。

EPEX在8月17日於澳門舉行演唱會 。

這次巡演除了有首爾、東京和台北場,澳門場更別具意義,因為這是EPEX第一次登陸澳門舉行的FANCON,所以他們更預備了豐富福利送給到場支持他們的ZENITH(EPEX粉絲名稱),而作為今次FANCON的同名專輯,主打歌《致青春》除了大受歡迎,EPEX更透過其歌詞表達了他們對青春世代的支持和共鳴。成員AYDEN表示:「在專輯製作的過程中,我包含真心地演唱了歌曲,希望能給活在現在的年輕人一點安慰。」

澳門場他們更預備了豐富福利送給到場支持的粉絲。

由WISH, KEUM, MU, A-MIN, BAEKSEUNG, AYDEN, YEWANG和JEFF組成的EPEX,2021年一出道便取下Seoul Music Awards、Hanteo Music Awards、第29屆韓國文化演藝大賞新人獎等獎項。之後,更出席過在日本舉行的《KCON JAPAN 2024》、《DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024》等韓流演唱會,對於在ZOZO Marine、西武巨蛋等30,000人以上場館舉行的大型演出,已擁有豐富經驗!

EPEX已有豐富舞台經驗。

而在上一次的台北巡演,EPEX便去了101、西門町、河濱公園等景點拍攝〈Breathe in Love〉的MV。不知道今次的澳門FANCON,EPEX又會不會去澳門的大三巴、議事亭前地等名勝進行拍攝呢?另一方面,EPEX在上一次香港的演唱會特別預備了中文歌《告白氣球》,粉絲們也可以期待這次有甚麼特別的驚喜演出。