Frankie女友Christy IG鬧爆Haters心理變態 10年前零濾鏡真樣曝光

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）個幾月前認愛圈外女友Christy後，女方被連環爆出「黑歷史」，多張Christy IG的舊截圖流出，內容顯示女方自爆一腳踏幾船、做第三者等，非常差亦連累Frankie形象插水。Frankie在新聞爆出後曾出Story否認出軌，之後就未有回應；而今日（29日）是Frankie的36歲生日，Christy突然將IG由私人轉為公開，以四點澄清自己的「黑歷史」流出真相，並公開多張自己限時動態的另一版本截圖。

Christy突然將IG轉為公開，早前仍得97 Followers。（IG@229christy）

Frankie女友Christy突貼大量證據 稱在IG設局捉鬼令假黑歷史流出

今日（29日）是Frankie 36歲生日，其女友沉默多時突然開腔為自己平反。（IG@frankie729）

Christy IG過往曾是公開的，但後來轉為私人，只剩雙位數字Followers；當她與Frankie的新聞爆出後，就再移除Followers。不過當她今日公開IG後，追蹤人數已急升至四位數字，但貼文只得19個，明顯已整理好才重新開放。她的最新一個貼文，是在一星期前的，亦與她的「黑歷史證據合集」一樣，針對「鬼」和Haters。

Christy突然趁Frankie生日公開IG，令追蹤人數由幾十升至幾千！（IG@229christy）

Christy以幾百字狂鬧Hater，說：「對於我嗰個心理變態嘅hater，我一直都係採取『睬你都廢L事』嘅態度，因為佢完全傷唔到我，佢只不過係浪費緊自己嘅時間同心機，不過我的確佩服佢嘅恆心，每日就係留意住我，不停cap我圖同story，唔會放過任何一個抹黑我嘅機會。其實我真係完全唔care啲無關痛癢嘅人對我嘅睇法，比你講幾句又唔會少忽肉，有時間不如做多啲貢獻社會嘅事，匿喺keyboard後面浪費地球資源，浪費自己嘅人生為乜。」

Christy的IG經整理後，所剩照片不多，她最新一篇貼文是炮轟Haters。（IG@229christy）

她指該Hater曾透露自己工作很多是非而不開心，懷疑對方因此而心理變態，自己都有安慰過對方不用在意別人看法。Christy又表示：「如果遇到網暴，唔需要難過，因為haters就係想睇你唔開心，所以更加唔好諗要自殺，無恥嘅人唔會有悔疚感。我每次都好可憐啲haters，因為現實中，佢哋一定生活得好唔開心，只可以靠討論你先獲得少少快樂，你就當施捨下佢哋，咁樣諗就唔會唔開心，仲會學識感恩自己係幾咁幸福。」她指自己早已知對方身份，叫他/她不用鬼鬼祟祟開分身，直接用真身跟她對質。

Christy一周前撰文鬧爆Haters心理變態，但她並不在意對方，更叫大家遭遇網暴時不要難過，更別想輕生。（IG@229christy）

其他貼文有部份都有Christy的側臉照、口罩照、全身相，但與之前流出的性感相相比就保守很多，另外亦有很多狗仔相。不過最令人驚喜的，是她10年前的舊照，有她親吻鱷魚和海豚的照片，她說自己從小就喜歡親吻一切。而這些照片雖然像素低，但比起之前重濾鏡、張張唔同樣的照片，似乎自然真實得多。

Christy十年前在外地留學的照片，最左邊的便是她。（IG@229christy）

Christy十年前的真樣曝光，難得沒有Filter！（IG@229christy）