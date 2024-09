「聲夢小花」姚焯菲成公司旗下最多產歌手　MV裡高貴形象添成熟感

「聲夢小花」姚焯菲(Chantel)日前推出本年度主打歌《至少他不似你》,是她於2024年推出的第七首音樂作品(包括合唱及獨唱)及第五首派台歌曲。雖然2024年只是過了八個多月,已是Chantel自2021年出道以來,最「多產」的一年。即使她近年仍在海外留學,仍然有接近一線歌手的出歌量,實屬難得。

《至少他不似你》由周錫漢作曲及監製,陳詠謙填詞,Nick Wong編曲。Chantel以細膩聲線演繹大家都可能有過的經歷,勾起某段回憶引起共鳴。編曲以鋼琴為主軸,烘托著Chantel動人的演繹,唱給大家一種傷痛過後仍保留對愛情的期盼,知道「至少他不似你」就是下個值得付托的對象。

「或許我們都曾遇到過壞對象,因而傷透自尊,本以為啞忍下去能開花結果,豈料收到被分手通知哭過後才發現,自己以往得到的並不是愛,倒是約束與控制;如今離開有毒情人就發現,世界之大,只要找到一個跟『你』不一樣的下個他,便有機會奔向幸福。」

《至少他不似你》推出後大獲好評,不少網民大讚這類抒情情歌,最適合Chantel發揮其磁性歌聲,加上她越來越進步的低音和日漸成熟的唱功,以及富有個人特色的清晰咬字,令聽眾可以仔細咀嚼歌詞。亦有網民指,歌曲與當年JW王灝兒的《矛盾一生》及《逃生門》等風格類似,加上Chantel在《聲夢傳奇》比賽期間被稱為「小JW」,以及同樣的曲詞班底,均令人感覺是在與這些多年前的失戀歌曲互相呼應。

歌曲的MV亦製作用心,除了專程遠赴台灣取景,並有當地演員參與拍攝外,亦大考Chantel演技,皆因她要挑戰拍「喊戲」!此外,雖然MV中Chantel出鏡機會不多,但分別有高貴及青春形象,令觀眾大飽眼福。歌曲推出後大受歡迎,繼早前於音樂串流平台上架,並取得優異成績。

事實上,雖然Chantel需要繼續在海外升學,是次更是她首次遙距出歌及遙距宣傳,今年她推出的音樂作品數量有增無減:除了五首派台歌(《初心小島》、《Dreamscape》、《誰能避開戀愛這事情》、《CYA》、《至少他不似你》)外,更有其他非派台電視劇主題曲(《愛回家》主題曲《這個家》及《我們家的料理》主題曲《Will You Be My Lover》),共推出七首歌曲,是她所屬唱片公司今年出歌最多的歌手。