25歲學霸港姐港大醫科碩士畢業　TVB高層樂易玲帶兩子到賀勁得寵

現年25歲的宋宛穎(Sabrina)是2021年香港小姐冠軍,亦是名乎其實的學霸港姐,畢業於加拿大多倫多大學,修讀生物化學、人類生物學,去年更重返校園攻讀港大醫科碩士,今日(1日)她在IG分享自己戴四方帽的畢業相片,宣布正式成為一名醫生!

宋宛穎碩士畢業的大日子,除了媽媽文寶雪、婆婆和雙胞胎妹妹宋宛霖現身支持外,還有TVB高層樂易玲和兩兒子及丁子朗,宋宛穎中英夾雜寫道:「掌握這個學位不僅僅是一次學術之旅,更是一場毅力、熱情和個人成長的馬拉松🤍感謝一路上支持我的所有人,我非常感謝大家來慶祝這個特殊的時刻!這對我來說意味著整個世界🥹」她指好清楚自己想要甚麼:「願我們都能勇敢追夢☁️清楚自己真正想要的是什麼,並努力規劃好一條路。有的人可能走得比你快,但不要怕,保持自己的節奏,抓住每一個機會,因為「追求卓越,成功就會不經意追上你」。

她的妹妹宋宛霖在IG Story留言:「「So proud of u sis(為姐姐感到驕傲)」、「 The first in our family to complete a master's degree in medical sciences (我們家第一個完成醫學碩士學位的人)」,認真威水!

擁有四分一葡萄牙人血統的宋宛穎是一名中葡混血兒,憑住清澀靚樣而得到「嫩版李嘉欣」和「小美人」的稱號。她的媽媽是1990年澳門小姐亞軍文寶雪,而堂阿姨及婆婆的堂家姐亦曾經參加過選美比賽,可說是出身於「美女家族」。而她的妹妹宋宛霖也正在大學修讀醫科,早前在內地醫院完成實習,同樣有樣又有學識。

而宋宛穎在卸任港姐後,深受TVB高層器重獲力捧,有機會擔任大騷主持外,更曾於《香港重案》劇集拍攝,飾演一名法醫,工作接踵而來。不過,宋宛穎去年自爆重返校園攻讀港大醫科碩士,令人揣測是否想另覓跑道放棄演藝路。

