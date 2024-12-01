25歲學霸港姐港大醫科碩士畢業　TVB高層樂易玲帶兩子到賀勁得寵

現年25歲的宋宛穎（Sabrina）是2021年香港小姐冠軍，亦是名乎其實的學霸港姐，畢業於加拿大多倫多大學，修讀生物化學、人類生物學，去年更重返校園攻讀港大醫科碩士，今日（1日）她在IG分享自己戴四方帽的畢業相片，宣布正式成為一名醫生！

宋宛穎（Sabrina）是2021年香港小姐冠軍。（IG@sabrinaxmendes）

宋宛穎正式成為港大醫科碩士畢業生！（IG@sabrinaxmendes）

宋宛穎正式成為港大醫科碩士畢業生！（IG@sabrinaxmendes）

宋宛穎碩士畢業的大日子，除了媽媽文寶雪、婆婆和雙胞胎妹妹宋宛霖現身支持外，還有TVB高層樂易玲和兩兒子及丁子朗，宋宛穎中英夾雜寫道：「掌握這個學位不僅僅是一次學術之旅，更是一場毅力、熱情和個人成長的馬拉松🤍感謝一路上支持我的所有人，我非常感謝大家來慶祝這個特殊的時刻！這對我來說意味著整個世界🥹」她指好清楚自己想要甚麼：「願我們都能勇敢追夢☁️清楚自己真正想要的是什麼，並努力規劃好一條路。有的人可能走得比你快，但不要怕，保持自己的節奏，抓住每一個機會，因為「追求卓越，成功就會不經意追上你」。

媽媽好有氣質，手持Hermès袋。（IG@sabrinaxmendes）

樂易玲與兩子（左一及右一）與TVB上位小生丁子朗齊到賀。（IG@sabrinaxmendes）

樂易玲專誠恭喜宋宛穎碩士畢業。（IG@sabrinaxmendes）

宋宛穎碩士畢業，婆婆亦有到場見證。（IG@sabrinaxmendes）

感受良多。（IG@sabrinaxmendes）

她的妹妹宋宛霖在IG Story留言：「「So proud of u sis（為姐姐感到驕傲）」、「 The first in our family to complete a master's degree in medical sciences （我們家第一個完成醫學碩士學位的人）」，認真威水！

妹妹都係咁靚。（IG@sabrinaxmendes）

宋宛穎成港姐學霸，在港大醫科碩士畢業。（IG@sabrinaxmendes）

正式成為醫生！（IG@sabrinaxmendes）

去年宣布重返校院。（IG@sabrinaxmendes）

宋宛穎擁有四分一葡萄牙人血統，有「嫩版李嘉欣」和「小美人」的稱號。（IG@sabrinaxmendes）

擁有四分一葡萄牙人血統的宋宛穎是一名中葡混血兒，憑住清澀靚樣而得到「嫩版李嘉欣」和「小美人」的稱號。她的媽媽是1990年澳門小姐亞軍文寶雪，而堂阿姨及婆婆的堂家姐亦曾經參加過選美比賽，可說是出身於「美女家族」。而她的妹妹宋宛霖也正在大學修讀醫科，早前在內地醫院完成實習，同樣有樣又有學識。

Sabrina於Instagram上載了與雙胞胎妹妹宋宛霖（Sonia）的合照，隨即引起網民熱烈討論。（IG圖片）

Sonia現正讀醫科。（IG圖片）

Sonia為人較害羞，所以不會選港姐。（IG圖片）

宋宛霖真係好靚女。(ig圖片)

而宋宛穎在卸任港姐後，深受TVB高層器重獲力捧，有機會擔任大騷主持外，更曾於《香港重案》劇集拍攝，飾演一名法醫，工作接踵而來。不過，宋宛穎去年自爆重返校園攻讀港大醫科碩士，令人揣測是否想另覓跑道放棄演藝路。

早前宋宛穎被指瘦咗好多。（IG@sabrinaxmendes）

宋宛穎的媽媽和妹妹宋宛霖都好靚女。(ig圖片)

宋宛穎的媽媽和妹妹宋宛霖都好靚女。(ig圖片)

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