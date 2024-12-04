亞太影帝孻仔被串靠父幹　簽約李澤楷曾與狄龍視帝兒子比較分高下

現年77歲的亞太影帝姜大衛，多年來氣質出眾，靚仔瀟灑，是不少人心目中不老男神。姜大衛太太李琳琳於48歲之齡誕下孻仔「細John」姜卓文，恩愛多年，兩人剛又慶祝完50周年金婚，實在令人羨慕。姜卓文遺傳了父母的表演細胞，畢業於美國薩凡納藝術設計學院，之後跟隨父母步伐加入演藝圈，曾參加ViuTV真人騷《全民造星II》，2022年被報道爆出秘密簽約由李澤楷投資成立的經理人公司Noble Castle Asia(Talent)，做林宣妤師弟。孻仔孻心肝，姜大衛自然鍚到細仔燶，日前姜卓文竟然被串爆「靠父幹」？

姜大衞、李琳琳、姜卓文。（姜大衛IG圖片）

姜大衛、李琳琳、姜卓文。（姜大衛IG圖片）

姜卓文上月與姜大衛父子檔飛往法國出席南特影展（Festival des 3 Continents），兩人以開幕嘉賓身份出場，現場更播放了姜大衛自導自演的經典電影《貓頭鷹》。姜大衛一頭白色長髮，淡定出場，相當靚仔。姜卓文拍下爸爸威水一刻，驕傲大讚姜大衛名氣衝出世界：「Dad’s reach is global We really appreciate all the love from the festival and the fans （爸爸足跡遍布全球，我們非常感謝影展及影迷的愛。）」

姜卓文曾參加《全民造星II》。（梁碧玲攝）

姜卓文同John哥一樣咁靚仔！（Instagram@johnjrchiang）

John哥好支持仔仔追夢。(nstagram@johnjrchiang 圖片)

正當大部分網民恭喜姜大衛兩父子時，有人於影片下留言疑似串爆姜卓文靠父幹，「Benefit of being born into a successful family. Daddy money.（生於成功家庭的好處。爸爸的錢。）」姜卓文回覆該留言稱：「indeed I'm extremely privileged and grateful to be my fathers son! I work hard to repay them everyday as best as I can（的確我極度有優勢的，我感恩成為我爸爸的兒子，所以我每天盡我所能努力工作回報父母。）」

另有網民串爆姜卓文拍片賣弄英文，姜卓文惹火回覆，「個活動喺法國，我相信我講中文嘅話佢哋唔會聽得明，就好似我講英文講得太fluent（流利）你聽唔明一樣 下次再諗清楚啲先comment吧」。

值得一提的是，姜大衛今年接受《香港01》專訪時談及狄龍兒子譚俊彥，兩人的仔仔都承繼父業，姜大衛與譚俊彥有不少合作，姜大衛覺得冇問題，譚俊彥也稱呼他「Uncle」。說到外界將兩位「星二代」比較時，譚俊彥現已貴為視帝，姜卓文才剛起步，姜大衛霸氣回應：「狄龍個仔叻㗎，叻過我個仔㗎，但而家之嘛，唔知㗎！呢樣嘢唔需要比較，亦唔使同人比較，做返自己就得了。」真是大氣之人！

姜大衛姜卓文兩父子飛法國出席南特影展。（IG@johnjrchiang）

姜大衛型仔現身。（IG@johnjrchiang）

衝出世界！（IG@johnjrchiang）

播放姜大衛主演的經典電影。（IG@johnjrchiang）

仲掛埋姜大衛的劇照。（IG@johnjrchiang）

仲掛埋姜大衛的劇照。（IG@johnjrchiang）

姜大衛同姜卓文都有相。（IG@johnjrchiang）

兩父子遊法國。（IG@johnjrchiang）

型。（IG@johnjrchiang）

有人串姜卓文靠父幹。（IG@johnjrchiang）

姜卓文被串曬英文，惹火回覆。（IG@johnjrchiang）

狄龍一家三口及譚俊彥仔女合照。〈譚俊彥微博照片〉

視帝譚俊彥。（陳順禎攝）

John哥和狄龍當年都是張徹導演的愛徒。（IG@johngor2022）

John哥多年來不忘恩師當年提攜。（IG@johngor2022）