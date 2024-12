亞太影帝孻仔被串靠父幹　簽約李澤楷曾與狄龍視帝兒子比較分高下

現年77歲的亞太影帝姜大衛,多年來氣質出眾,靚仔瀟灑,是不少人心目中不老男神。姜大衛太太李琳琳於48歲之齡誕下孻仔「細John」姜卓文,恩愛多年,兩人剛又慶祝完50周年金婚,實在令人羨慕。姜卓文遺傳了父母的表演細胞,畢業於美國薩凡納藝術設計學院,之後跟隨父母步伐加入演藝圈,曾參加ViuTV真人騷《全民造星II》,2022年被報道爆出秘密簽約由李澤楷投資成立的經理人公司Noble Castle Asia(Talent),做林宣妤師弟。孻仔孻心肝,姜大衛自然鍚到細仔燶,日前姜卓文竟然被串爆「靠父幹」?

姜大衞、李琳琳、姜卓文。(姜大衛IG圖片)

姜卓文上月與姜大衛父子檔飛往法國出席南特影展(Festival des 3 Continents),兩人以開幕嘉賓身份出場,現場更播放了姜大衛自導自演的經典電影《貓頭鷹》。姜大衛一頭白色長髮,淡定出場,相當靚仔。姜卓文拍下爸爸威水一刻,驕傲大讚姜大衛名氣衝出世界:「Dad’s reach is global We really appreciate all the love from the festival and the fans (爸爸足跡遍布全球,我們非常感謝影展及影迷的愛。)」

姜卓文曾參加《全民造星II》。(梁碧玲攝)

姜卓文同John哥一樣咁靚仔!(Instagram@johnjrchiang)

John哥好支持仔仔追夢。(nstagram@johnjrchiang 圖片)

正當大部分網民恭喜姜大衛兩父子時,有人於影片下留言疑似串爆姜卓文靠父幹,「Benefit of being born into a successful family. Daddy money.(生於成功家庭的好處。爸爸的錢。)」姜卓文回覆該留言稱:「indeed I'm extremely privileged and grateful to be my fathers son! I work hard to repay them everyday as best as I can(的確我極度有優勢的,我感恩成為我爸爸的兒子,所以我每天盡我所能努力工作回報父母。)」

另有網民串爆姜卓文拍片賣弄英文,姜卓文惹火回覆,「個活動喺法國,我相信我講中文嘅話佢哋唔會聽得明,就好似我講英文講得太fluent(流利)你聽唔明一樣 下次再諗清楚啲先comment吧」。

值得一提的是,姜大衛今年接受《香港01》專訪時談及狄龍兒子譚俊彥,兩人的仔仔都承繼父業,姜大衛與譚俊彥有不少合作,姜大衛覺得冇問題,譚俊彥也稱呼他「Uncle」。說到外界將兩位「星二代」比較時,譚俊彥現已貴為視帝,姜卓文才剛起步,姜大衛霸氣回應:「狄龍個仔叻㗎,叻過我個仔㗎,但而家之嘛,唔知㗎!呢樣嘢唔需要比較,亦唔使同人比較,做返自己就得了。」真是大氣之人!

姜大衛姜卓文兩父子飛法國出席南特影展。(IG@johnjrchiang)

有人串姜卓文靠父幹。(IG@johnjrchiang)

姜卓文被串曬英文,惹火回覆。(IG@johnjrchiang)

狄龍一家三口及譚俊彥仔女合照。〈譚俊彥微博照片〉

視帝譚俊彥。(陳順禎攝)

John哥和狄龍當年都是張徹導演的愛徒。(IG@johngor2022)

John哥多年來不忘恩師當年提攜。(IG@johngor2022)