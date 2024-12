專訪｜周殷廷對戰鏡仔　讚鏡粉對自己好：想代表連登仔企上叱咤台

距離《叱咤》頒獎禮還有不足一個月,早前JFYT的床哥在直播的言論被姜濤批評「冇品」,風波鬧得沸沸揚揚,夾在中間的周殷廷(YT)身份尷尬,左右做人難。是次訪問在商台宣布YT及JFYT入圍「我最喜愛」五強的同日進行,當時還未發生床哥事件,講到要在男歌手獎苦戰張敬軒與三個鏡仔,YT心情平靜,卻大讚:「鏡粉對我好好㗎!我係非常之Appreciate鏡粉。」雖然他只當參加頒獎禮是去觀光,心情平靜,但就認為自己能入圍是由於香港太多「毒男」,明言:「我想代表連登、信和啲毒男企上呢個叱咤台。」



周殷廷首次入圍《叱咤》我最喜愛男歌手五強。(梁碧玲攝)

入圍叱咤五強內心平靜 想代表連登仔行上叱咤台

YT已經很多年冇份參與叱咤頒獎禮,今次一下子入圍兩項「我最喜愛」五強,他坦言連入十五強都冇諗過,也從未幻想過攞任何獎,因而感到難以置信,他以前覺得出碟、開騷、攞獎,是與他扯不上關係你事,「我從來都覺得嗰啲係一個真正叻人先做到,而我從來都覺得我唔係……我未係,所以我唔會去幻想。」YT認為沒有任何人是應份要撐自己的,所以入五強純粹是粉絲功勞,又笑說:「只可以講,香港應該毒男太多,所以應該有呢個機會去到呢度。(覺得投票畀你嘅都係毒男?)希望係啦,我想代表住我哋所有連登啲毒男、信和嘅男士,企上呢個叱咤台嗰度。」

周殷廷認為入到五強,要歸功於Fans,自己希望盡所能去令他們覺得值得支持。(梁碧玲攝)

欣賞鏡粉 不渴求獎項只當去叱咤觀光

YT的形勢跟去年的尹光相似,又是一個人單挑姜濤、盧瀚霆、陳卓賢以及張敬軒,去年尹光呼聲極高,最終卻還是與獎項擦身而過,今年頒獎禮前是非又多,JFYT扛上姜濤等等,YT一向熟悉網絡生態及網民風向,問他如何判定自己形勢、信心大不大,他卻是非常平靜,入圍前與入圍後仍抱持同一個心態,只想好好去感受一切,「我冇諗過信唔信心、我會唔會贏、我會唔會輸,如果我問你,你去睇一個風景你有冇信心吖?你會話,唔關事喎,呢個風景係我去觀賞呢一個風景,其實就係咁囉,因為唔係一個比賽,雖然係一個比賽,個比賽係個制度,但係個感受我係去觀光。」

問到對獎項有冇信心,周殷廷反問:「你去睇一個風景你有冇信心吖?」他覺得似去《叱咤》觀光多於參加比賽。(梁碧玲攝)

「我最喜愛」獎項的意義與其他獎項不同,是實實在在人們喜歡你、去投票給你,多少反映到一部份人的民意,他說不知自己何德何能得到大家厚愛,只希望如果有人投票給自己的話,他能成為值得對方一票的一個人,甚至記者問他要不要對鏡頭拉票,他也只說:「我希望每一位投票者去投你心中覺得值得贏嘅嗰個人一票!」何謂值得呢?YT認為該由投票者決定,不過他總覺得,比起有人喜歡自己的歌,他更希望有人喜歡自己的思想、人格,「我好希望人哋話『我鍾意你個人,即使我唔鍾意你首歌,我覺得你係一個有意識、有諗法,你係Make sense、光明磊落嘅一個人,咁我覺得呢個作為歌手嘅職責,或者你嘅職業生涯更加緊要。」

YT認為比起有人喜歡自己的歌,他更希望有人喜歡自己的思想、人格。(梁碧玲攝)

早前JFYT與姜濤發生了一場小風波,起因正是床哥幫JFYT和YT拉票的一些言論,夾在中間的YT坦言可惜,明明前幾日他才在903籃球賽上跟姜濤、呂爵安(Edan)打完波,如戰友一樣,他在訪問中也表示其實鏡粉對自己好好,並提到《叱咤》記招的一件事:「上次《叱咤》903 Rress con,佢哋好多Fans ,出到去嘅時候佢哋都有support我,我係非常之Appreciate鏡粉,而我同佢哋有一個淵源,MIRROR嘅第一個廣告MV我都有份拍,嗰時我都有叫啲鏡粉嚟做演員,所以我好Appreciate佢哋。如果佢投佢哋,而佢贏咗,我覺得,公道!佢多人,佢贏,完全係冇問題。」

YT說《叱咤》記招當日,鏡粉都有支持自己,而從當日影片所見,YT和床哥都有跟鏡粉們打招呼。(圖片來源:商業電台)

與環球冇合約但繼續合作 雙方講個信字

YT在幾個月前,自爆其實早在去年已跟環球完約,但明明他5月的演唱會,環球都有份做主辦,卻一直維持這個未續約的合作關係,實在有點撲朔迷離,他理解大家的不理解,但就說:「點解可以冇約但仍然可以合作?一個信:信!」當初沒有人看得上YT、沒人相信他的時候,環球選擇給他機會,陪他去行,因此他說:「我話行200間學校,你個Workload係無限咁多,但係冇一句Complaint,好多人話你去邊間都會畀呢啲資源你㗎啦,係呀,但係點解我要搵一個可能我冇同佢一齊打過呢場仗嘅人去做呢一件事,而唔係去搵一班喺唔信嘅時候一齊去嘗試嘅嗰班人呢?」

去200幾間中學走School Tour絕對不是賺錢項目,問到為何蝕住做,YT說:「其實因為冇蝕到,我只係去嗰度賺咗一個可以同大家分享嘅機會。我成日都話我哋唔係賺學生錢呀嘛,無良到咁?中學生冇得買Concert,因為冇錢,去到表演仲要收人錢?」(受訪者提供)

外間對近年的環球有不少負評,YT卻不止一次幫環球平反:「出面嘅觀眾唔會知道,當一個歌手同一個公司分開嘅時候,合約唔得,歌手係有Fan base嘅,然後所有Fan base就只會鬧公司,但係公司無論上一代嘅Duncan(黃劍濤)或者邊個,從來冇一次講過歌手嘅壞話,從來冇話依個人點。」有時公司與歌手不再合作,可能是歌手提出的條件不合理,但縱然如此,粉絲還是會鬧公司,公司基本上處於一個「硬食」的狀態,YT認為不太公道。而他與環球續約的條件,他還是希望公道,大家處於平等狀態:「喺Negotiation上我係唔會卸佢,佢亦唔會卸我。」

講到做School Tour的原因,是他回想自己中學時期被欺凌而老師幫不到手,都很想有人可以拉自己一把,鼓勵自己:「你行啦,行多一步就得㗎喇!」(梁碧玲攝)

直指環球不足 呼籲公關直接DM投訴無禮員工

對於環球的表現,曾在環球8年的他絕對有資格評論,而YT不止一次公開講過,環球做得麻麻地、可以更好,「我唔係呃人㗎,我真係覺得唔係做得咁好,但係我亦都想講,唔係淨係我咁諗,當年嘅Duncan、當年嘅團隊都係咁諗,今日嘅Gary(陳志光,現任環球音樂香港董事總經理)都係咁諗,冇一個人話我哋環球最勁,我哋環球做得好好!我冇理由話,唔係呀,我哋做得好好,你傻㗎咩?一定可以進步,咁點解唔可以真實地講出嚟呢?唔通要呃大家我覺得我哋好好?唔好咪唔好,講咗出嚟,咪改進囉,講咗出嚟而改進唔到,咁咪搵個問題嘅源頭喺邊度,呢個先係真真正正可以改變到問題,或者改變到問題嘅方式。」

周殷廷表示,其實環球上下從來沒有一個人說過:「我哋環球最勁,我哋環球做得好好!」而他覺得環球最大問題是太古板。(梁碧玲攝)

那環球到底又有什麼問題?YT一語中的:「太古板。」他認為有了網絡後,可見有很多歌手的靈活性、速度都非常之快,做開Marketing的YT就有一番見解,認為是今個年代大家都要做到的平衡,「我哋需要與時並進,如果唔係嘅話,我哋係會俾人拋得好遠,但係有一個關鍵係,環球係一個大嘅機構,佢當中有好多大嘅Artist係以一個Traditional嘅way去推,而我哋仍然要搵到呢個balance。」

周殷廷引用林家謙、陳凱詠做例子,指他們自由度很大,但問到YT何不考慮做獨立歌手,他說是性格問題,因為自己對Marketing有很多想法,需要有團隊幫手執行,有公司會比較好。(梁碧玲攝)

而另一個問題,是他說曾收到投訴指環球員工態度差,YT表示:「有唔同嘅PR、Agency話,你環球態度好差!我一世都唔會用你哋!」於是他在訪問中直接對鏡頭呼籲:「如果你覺得有邊個係冇禮貌,或者唔覆,請直接DM我!因為我哋會正視呢個問題,我會直接Raise呢個問題,有幾高得幾高,我覺得咁先解決到。」他知道有些同事可能對藝人很好,在外面就衰到極致,他不希望作為藝人被蒙在鼓裡,被呃呃氹氹,因此他作為環球一分子,希望幫公司解決到這個問題。

周殷廷說曾收到投訴說:「有唔同嘅PR、Agency話,你環球態度好差!我一世都唔會用你哋!」於是他在訪問中直接對鏡頭呼籲:「如果你覺得有邊個係冇禮貌,或者唔覆,請直接DM我!」(梁碧玲攝)

完約消息傳出後,YT一直對外宣稱環球是續約首選、傾緊,他甚至對歌手以外的公司事務都如此上心,卻為何遲遲未續約?他說正因為他上文提到的速度,公司程序很多,「你傾咗呢個Terms,我哋local嘅MD raise呢樣嘢,然後Global又要傾一轉,個Chain of Command係需要時間。」不過他覺得這個情況已經改變中,自己亦見到Gary Chan相當上心、緊密地與自己傾每一件事、每一個項目,都很即時去做決定,所以他覺得大家都正朝著新方向進發,但他也提醒每個人簽約前要三思:「因為當一個人簽咗約嘅時候,He has everything to lose,所以我覺得無論係我、任何簽緊約或者即將簽約,或者想簽約嘅artist,要好好睇你嘅Terms同埋Contract嘅deal。」

周殷廷指環球仍是簽約首選,合約細節仍然傾談中,希望雙方是平等關係。(梁碧玲攝)

新加坡當兵鍛煉意志 揸手榴彈隨時炸死

YT早前推出新歌《阿修羅》,雖然文案寫的是探討人性醜陋,但更精準的應該是他本人的邪惡、憤怒和陰暗面,成長時期被欺凌的他,內心多少有種恨不得毀滅對方的想法,同時也痛恨自己沒有好好保護自己,「嗰一刻嘅矛盾、嗰一種嘅憤怒,冇處理到嘅憤怒就會成為咗怨恨,而呢啲怨恨因為我唔夠膽對抗你。」多年來YT不斷嘗試去跟自己和解,而這亦是《阿修羅》內容。MV中他有揸手榴彈的畫面,是他當兵之後都再沒試過,香港沒幾多個男士當過兵,YT就分享那時候的生活,每日除了三餐就只得訓練,而最大得著是意志上的訓練,「有好多Exercise我叫你做掌上壓, 300下、400下,你話『點做?做唔到!』個關鍵唔係要你做400下而你胸肌發達,而係明白到即使你落唔到,你個腦同自己講我唔會放棄,我撐,我『扤』一下,我都唔會放棄,所以佢係將呢個嘅信念推到極致!」

《阿修羅》中副歌「誰都討厭你,誰都詛咒你,如睇到你落地獄,就是勝利。」是他曾經每日都希望自己去死,覺得自己是垃圾,「我每一日都同呢個心中嘅心魔對抗,所以想將呢樣嘢攞出嚟。」(梁碧玲攝)

當兵以來他揸過槍、實彈,但最膽氈心驚是他手一次把手榴彈拿上手,「大家睇《Rambo》,一咬就可以抌,其實係假㗎!因為個扣係好實,實到你要扭,你手震係扭唔開,係有人跌過手榴彈,一跌手榴彈嘅時候你一定要跳落個Trench匿埋,如果唔係你就成個人炸死,好似蜂巢。」他說炸死自己事小,累街坊事大,所以基本上大家是命運共同體,而那種緊張、心臟炸裂程度,絕對遠超任何過山車或機動遊戲。

周殷廷說當兵時只要稍一不慎,有人跌手榴彈就會全體陣亡,非常驚險!(梁碧玲攝)

曾窮到剩幾百蚊 積蓄隨時過不到下個月

前陣子YT在Threads的一番「凍飲論」引起不少共鳴,他說初出道時很窮很難捱,連食飯轉凍飲都要考慮很久,說到最窮是有幾窮,他銀行內成副身家只剩幾百元,數數埋埋家中的散銀都有兩千,然後再翻箱倒籠找回以前去旅行剩下的外幣,每天都在想:「我捱唔捱到呢個月呢?」不過YT並不覺得天要塌下來,只要捱得一日,只要自己一息尚存,他相信總有翻身機會,「所以好想對呢一篇論文有共鳴嘅人講,我明白嗰種窮有幾窮,因為我窮咗十幾二十年,去到而家你問我係咪賺到好多,唔係㗎,但係好過之前囉,但係都要繼續努力落去。」

記者說周殷廷現階段其實飲特飲都得,但他笑言:「我希望係可以食嘢再加大囉,咁再開心啲。」(梁碧玲攝)

慶幸自己捱過 一息尚存仍能反敗為勝

雖然那段時期十分辛苦,但YT慶幸自己有捱過:「因為你要捱過,你先知道你係一個捱得嘅人,如果唔係你永遠冇挑戰過自己嘅可能性,我會覺得人生冇咁光輝。」YT應該是圈中公認捱得,平時吃得少,好像連睡眠時間也少,他認為都是從當兵那時學到的,每每有人問他夢想遇到樽頸時是如何度過,他說不是愛、不是熱誠,就是純純粹粹的捱,「捱係毫無情緒,係純粹痛苦,要受,但係依個係好犀利嘅一個武器,因為如果你捱得,冇情緒,我去,我做,你可以無感受地經過一啲非常之痛苦嘅嘢,而呢樣嘢唔係咁多人做到。只要你捱多一步,就係我頭先講,你仲有生存嘅機會,仲有機會可以反敗為勝!」

周殷廷其實好慳家,沒有物欲,同款黑色T恤有20件、買一對鞋都會著到爛為止,他覺得很自在。(梁碧玲攝)