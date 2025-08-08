華山論劍劇評｜沒有人一開始就是反派？解構金庸經典配角成魔之路

《金庸武俠世界》去年先播了《鐵血丹心》，現在又推出了《華山論劍》。前者根據《射雕英雄傳》的主線故事改編，是一個長篇劇集。後者則相當於「射雕」人物前傳，分為四個單元。目前，《華山論劍》連續播出了《九陰真經》、《東邪西毒》、《南帝北丐》三個單元，還差最後一個單元《五絕爭鋒》未播。



第二個單元《東邪西毒》是該系列口碑最好的一部，也是影像風格最突出的一部。歐陽鋒與黃藥師初入武林的熱血與迷茫，略帶抽象、冷幽默的人物對話，以及主角們光怪陸離又事與願違的離奇遭遇，都與早年英雄輩出、神仙打架的金庸武俠敘事形成差異。

整體來看，《華山論劍》系列頗為精彩的地方，是以單元劇形式擴寫了金庸IP中的幾大經典配角，用梅超風、洪七公、歐陽鋒、黃藥師等人物的外傳，來解構曾經一路進階的大男主型主角，以此貼近現代人對於生存、理想和職場的心態。

《華山論劍》系列頗為精彩的地方，是以單元劇形式擴寫了金庸IP中的幾大經典配角。（《華山論劍》劇照）

除了改變敘事角度，《華山論劍》的集數與剪輯方式也頗具特色，可以說緊跟當下的時代潮流：變短。目前已播出的三個單元《九陰真經》、《東邪西毒》、《南帝北丐》均為8集。不同的主角、凝練的敘事，每個單元既可獨立成篇，又能串聯在一起，組成一個完整的江湖。

結合近年來的爆款武俠劇的製作思路，想要重拾武俠題材的風光，必然得有顛覆性的創意才行。接下來的待播武俠劇中，可以看到兩種常見路線。

一種是延續《華山論劍》的思路，解構經典，縮短集數，風格化續寫老故事。另一種是堅持傳統大男主敘事和長集數，混搭新元素的新式武俠。目前超過35集的武俠劇已有多部。究竟哪種才是正解，我們細細數來。

打敗你的不是天真，是「黃老邪」

熟悉金庸故事的觀眾，都知道《射雕英雄傳》中的東邪西毒、南帝北丐，但他們在未成名的青年時期是什麼性格？又遭遇了什麼，他們一步步成為了後來名震武林的高手？這些《射雕英雄傳》中未曾展開的部份，給予了當下的創作者充分的想像空間。

因此，如果你想在《華山論劍之東邪西毒》中，看到記憶中性格乖戾、狂放高傲的黃老邪，或者是狠毒多疑、偏執心機的魔頭歐陽鋒，那麼你可能要大失所望了。這部劇裡沒有神乎其神的世外高人，只有初出茅廬的「傻白甜」俠士，以及自身難保的腹黑老江湖們。

有網友精準總結了劇中主角的特性：

「歐陽鋒的瘋是南朝人給逼瘋的，東邪的邪是天真無邪的邪。」



故事開頭，自認為武功了得的西域白駝山莊二莊主歐陽鋒（高偉光 飾），對南朝的江湖有著不切實際的幻想，認為南朝人應該是風流斯文、風雅有趣的。但從在客棧被誣陷殺人，路遇鹽幫埋伏，再到被陌生女子窮追不捨、被兄弟直言「有她沒你」的二選一，歐陽鋒一次次陷入「三觀崩塌」時刻。

劇集通過服裝的變化，反映了歐陽鋒的心路歷程。從一開始的一襲白衣，到了後面跌入泥潭、被埋進土裡，衣著髒污不堪，代表著他從心思坦蕩、心懷願景，逐漸見識到江湖險惡、人心難測的過程。而歐陽鋒的超強進取心，也就註定了他會沿著「武癡」的道路一去不復返。

相比歐陽鋒的主動踏入武林，出世的黃藥師（周一圍 飾）則屬於被動捲入，他一直都在拒絕接納這個紛亂的江湖、拒絕麻煩，也拒絕與自己可能有情感牽扯的馮衡（陳都靈 飾）。他連一隻蟲子也不忍踩死，一方面是不想殺生，另一方面也是希望隔絕髒污。

無奈事與願違，當黃藥師救下馮衡的那一刻，命運的齒輪就開始轉動，超出了他的想像。破例殺人了、仇人出現了、情難自抑了、兄弟反目了，黃藥師從此埋下了黃老邪的種子。

有趣的是，黃藥師的格格不入，在劇中呈現出了一種黑色幽默般的化學反應。他的諸如「人死了你就不要太在意了」「要不我給你道個歉」「你心那麼急」等臺詞，讓其天真中又帶有一絲冷漠的性格開始具像化，有了點「性轉版小龍女」的味道。

再加上周一圍溫柔有餘、邪氣不足的演繹，就更加重了衝突感。有網友形容《華山論劍之東邪西毒》中的黃藥師：「他的邪，是正得發邪。」而這一特點在《九陰真經》單元中也得到了延續。

在武俠題材重複、活力不足的當下，大刀闊斧改編和續寫金庸的勇氣是值得肯定的。名著就是在不斷解構和重構中發揚光大，在王家衛的《東邪西毒》出來之前，沒人可以想像金庸群俠如此文藝。

黃藥師的破次元特質，得到了很多觀眾的喜愛，說明改寫這條路大有可為。當然，此次改編中狗尾續貂的部份也有，需要總結、揚棄。總之，改編就會有得失，後來者不妨膽子再大一些，步子再快一些，當代思潮的植入再充分一些。

短劇真能救武俠嗎？

《東邪西毒》用短短8集，呈現出了歐陽鋒與黃藥師「被社會毒打教做人」的過程。《九陰真經》中有「一生都在復仇」的梅超風（孟子義 飾）、《南帝北丐》中則有「命比鞋子賤」的洪七公（明道 飾）和「好人天花板」段智興（何潤東 飾）。

這麼看來，整個《華山論劍》的核心表達是一以貫之的：沒有人一開始就是反派大魔頭，誰當年還不是個眼神清澈的少年了？但因為創作者的不同，每個單元都有不同的風格與主題。比如臧溪川執導的《九陰真經》，刻畫的是復仇大女主梅超風的悲慘命運，就有了點強反轉、強衝突的女頻味；梅超風與其師父黃藥師之間造化弄人的恩仇，也續上了《射雕英雄傳》的劇情。

鄧科執導的《南帝北丐》用輕喜劇風，將原本面目模糊的南帝段智興與大智若愚的洪七公的前史講了一遍。只不過，喜劇想詮釋得精彩到位不易，再加上有些不痛不癢、插科打諢的角色頻繁出現，讓劇集一度失了武俠味道。

短集數的武俠劇還不止這些。徐兵自編自導的12集武俠劇《金色》改編自古龍的《大地飛鷹》，已經殺青。不同《楚留香》、《陸小鳳》、《絕代雙驕》等古龍IP有過多次影視化改編。此前，《大地飛鷹》只有1978年的電影版和1992年的電視劇版兩次改編。

古龍的作品均自帶懸疑感，《大地飛鷹》也不例外，小說講述「要命的小方」在沙漠絕境中掙扎，因捲入黃金劫案與貓盜之謎，逐漸揭開卜鷹、班察巴那等人的隱秘糾葛。小說延續了古龍對男性情誼與生存困境的刻畫，劇集《金色》則圍繞大漠中的黃金案與滅門案進行展開。

許久未在螢屏上見到出色的古龍作品，希望這部彙聚了辛芷蕾、尹昉、陳坤、高偉光等演員的《金色》，能夠重現古龍武俠的經典味道。

誰會領取2025年的武俠爆款名額？

長劇變短需要時間，目前的待播劇市場中，武俠題材仍屬於古裝長劇集的主力軍。根據方白羽創作的小說《千門》改編的《雲襄傳之將進酒》38集，有望在今年播出。改編自溫里安同名小說的《赴山海》、改編自周木楠同名小說的《暗河傳》、根據關心則亂同名小說改編的《江湖夜雨十年燈》、根據《七俠五義》同人文改編的《雨霖鈴》，都有40集的長度。

2023年播出的定位為奇謀武俠劇的《雲襄傳》成績不錯。與前些年許多強調偶像感的武俠劇不同的是，《雲襄傳》在外觀與核心都保留傳統武俠的俠義氣韻，古樸自然的服化道和拳拳到肉的武打動作，讓觀眾找回了那個書寫情與義、俠與膽的熱血江湖。第二部《雲襄傳之將進酒》集結原班人馬回歸，大概率也會延續此風格。

近期始終處於風浪之中的《赴山海》，同樣集結了《蓮花樓》的編、導、演。劇集將系統設定元素嫁接到傳統武俠當中，講述酷愛武俠小說的「鹹魚」肖明明，穿越成為武俠男主蕭秋水，體驗江湖世界的愛恨情仇。劇中，小人物的成長進階、武打動作、武俠群像或是其中主要看點。

《雨霖鈴》是正午陽光製作的首部武俠劇，其對於經典武俠IP的再創作，與《華山論劍》異曲同工。只不過在《雨霖鈴》中，主角不是別人，仍是我們熟悉的南俠展昭與「錦毛鼠」白玉堂。《暗河傳》根據90後作家周木楠的IP改編。此前，周木楠的代表作《少年歌行》、《少年白馬醉春風》，都在年輕觀眾群體中取得了不錯的反響。

近些年武俠劇風格各異，無論是主題元素的創新，解構經典的「同人創作」，還是大刀闊斧縮短集數，都不再拘泥舊式武俠的模版。這些都是可喜的現象，畢竟只有看到觀眾的需求變化，才能爭取用戶的注意力，提振武俠劇。

