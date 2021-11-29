十月初五的月光1-5集劇評｜演員躺著也中槍　不能將責任推給他們

《十月初五的月光》1-5集劇評

《十月初五的月光》已播出五集，對於不少觀眾來說，TVB要翻拍20年前的《十月初五的月光》，實在是不明所以，因為劇情大致一樣，只是演員不同，但比起當年演出的演員，大家都傾向舊版本更具感引力，這或者就是頭五集後大家一致的評價。



除了演員，劇集背景也有澳門的十月初五街變成香港流浮山。（《十月初五的月光》劇照）

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演員發揮並不差

雖然說到兩輯《十月初五的月光》的演員比較肯定是舊版本好，但並不代表新一輯的演員演出就是一團糟，其實他們也不太差。米雪與石修兩大戲骨在頭五集一直帶領著劇情的推進，最深刻的情感位都在這兩位身上，他們也可以做出以老帶新的良好局面。何依婷雖然被網民不停鬧，但其實她在恰到好處演出君好的任性，只不過要比佘詩曼就真是還有一段距離。同樣的情況也適用於胡鴻鈞，張智霖演的文初那份天真、純樸，好像也是難以超越，即使胡鴻鈞在《降魔的》有石敢當這種性格有幾份相似的角色做經驗，但也是感覺差了一點。

另外不得不提的是飾演萬朱莎華的姚嘉妮，雖然舊版的陳曼娜可以說是令人深象最深的角色，但姚嘉妮卻演出了另一種風格，除了霸道之外更加上一種幹練的感覺，是一種現代女強人的角色。

「我萬朱莎華就最講道理㗎嘞！」（《十月初五的月光》劇照）

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不怕劇本會過時？

新版《十月初五的月光》在劇本上有些許改動，並不影響主線的發展，例如地點由澳門的十月初五街變成香港流浮山，君好由女兒變成了QE的孫女，萬朱莎華與QE由姊妹變成母女，連文初也可以拿著電話變得「可以說話」。主線上依然是君好、文初和禮情的三角戀情，但將20年前的劇情再搬一次到現在拍攝，真的好嗎？你不是歷史事件，也不是金庸小說，有些題材過了20年便會過時，而且還是時裝劇，同樣的套路當然可能會感人，但放在現今就會變得老土。如果純粹想拿《十月初五的月光》這個牌頭吸引人，其實是不是可以想一個關聯的劇本？電影版也拍了一個君好與文初的後續吧？

不知道大家是否記得《十月初五的月光》有電影版？（電影劇照）

其實，《十月初五的月光》的演員承受著批評，最大原因是前版的經典是香港人的回憶，你要重拍又沒有太大新意，純粹拿個故事再翻炒一次，不少人也會覺得這是在破壞經典，演員表現好與不好實在是躺著也中槍。

其實同一班演員演部新劇可能仲好。（《十月初五的月光》劇照）

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