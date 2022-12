十大最多share的娛樂新聞　Netflix隱藏代碼最多人想知｜01大數據

《香港01》在過去幾年間,成長為香港最多讀者的娛樂、新聞和生活消費資訊平台。根據知名的權威機構Similarweb的數據,01的網站排名已比肩一眾互聯網巨頭,跟facebook、Google、instagram處於同一競爭梯隊。2022年1月至10月,我們網站錄得總點擊流量超過60億次,單月最高瀏覽量超過14億,全球單月活躍用戶突破1700萬人!讀者們分享01的內容次數高達驚人的3200萬次,即是每日超過10萬次按share!

在過去一年,娛樂圈發生了大大小小的新聞,到底哪些新聞最令人關注?衡量這個標準有好多個方法,今次為大家以「分享」數作度量衡,看看「2022年最多人分享的十單娛樂新聞」!



01娛樂文章錄得250萬次share

感謝大家的支持,翻查《香港01》大數據,在2022年(截止12月10日),娛樂文章被分享的次數高達250萬次!這個數據包含Web(網頁)和APP(手機應用程式)的用戶,在頭十單新聞中,每條都是不同性質,例如離婚、熱話、意外、攻略等等。

當然,這些文章中不乏《香港01》娛樂團隊為大家追訪得來的獨家消息,例如今年年頭突然間爆紅的「豬肉威」,當時他在網上突然被人肉搜尋,《香港01》記者第一時間到街市進行直擊報道,除了高清靚相,更與「豬肉威」進行第一波訪問,令大家更熟悉他的為人。這篇文章在今年被分享的次數排在《01娛樂share榜》的第六位,證明大家對熱話性質的直擊報道感興趣。

荃灣豬肉檔店員貌似AK爆紅引大量街坊集郵 阿威:開心但有啲尷尬

多達310篇文章錄得超過1000次share

現時火熱舉行中的陳奕迅2022演唱會,在九月時亦是《香港01》率先獨家爆出他開演唱會的消息,歌神的號召力非同凡響,開賣即爆一票難求,證明其人氣之高。該文章在今年被分享的次數排在《01娛樂share榜》的第九位,相信不少讀者見到陳奕迅開騷已經急不可待要跟朋友開心share,緊貼《香港01》令大家更容易跟朋友打開話匣子!我們翻查數據發現,2022年1至10月間,有多達310篇文章,被讀者分別share了超過1000次,當中當然包括一些破5000,甚至萬share的熱門事件了。

獨家|陳奕迅12月登紅館開18場跨年演唱會 10月開售門票最貴$980

在無數的稿件中,還有MIRROR 12子在演唱會意外後首現身、前TVB藝人梁茵轉行做侍應、李佳芯與疑似男友遊日本、姚焯菲爆負面新聞後離港散心、麥明詩與盛勁為拍拖等等,這些獨家文章都是比較多讀者分享出去。

今年最不幸的MIRROR演唱會意外事件排在十大榜第一位,《學是學非》火博士被爆要求女學生幫忙自慰也能上榜,排在第十位。不過,排在第二位的你一定估不到,而這篇文章非常有實用性!

拉下去即睇「2022年最多人分享的十單娛樂新聞」:

第十位—學是學非︱火博士被爆要求A0女學生幫忙自慰 男方仲屈對方勾引佢

今年十月,在無綫節目《學是學非》中擔任專家嘉賓,人稱「火博士」的科大化學系講師陳鈞傑(Jason)捲入桃色風波,一名女學生Zenobia在其個人IG發文詳細描述與火博士的相識經過,對方更要求A0(從未拍過拖)兼天主教徒的她幫他自慰。

第九位—獨家|陳奕迅12月登紅館開18場跨年演唱會 10月開售門票最貴$980

第八位—袁嘉敏IG炮轟鍾培生父子 上載豪宅照:在鍾家的一年是一場噩夢

第八位-袁嘉敏IG炮轟鍾培生父子 上載豪宅照:在鍾家的一年是一場噩夢

今年四月,袁嘉敏突然在IG疑炮轟「富三代」鍾培生父子,除了Post出鍾培生一家三口的合照和帶有「鍾」姓的利是,最爆莫過於上載一張鍾培生與父母同住淺水灣5層高豪宅,更寫道:「I don't think I have ever publicly talked bad about someone. But these two guys Derek and Terence Cheung are absolute jerks, horrendous.(我不認為我公開談論過某人的壞話,但鍾培生和鍾仁偉這兩個人絕對是個人渣,太可怕了!)

第七位—黃曉明Angelababy宣布離婚 同發文︰感恩過去所有,未來仍是家人

第七位-黃曉明Angelababy宣布離婚 同發文︰感恩過去所有,未來仍是家人

Angelababy(楊穎)與黃曉明結婚6年多,近年屢傳婚變,今年1月28日中午,二人同時發微博,留言「感恩過去所有,未來仍是家人。」並tag對方帳號,疑正式宣佈離婚,結束6年夫妻關係。隨後兩人工作室發佈聲明稱他們決定和平分開,已於日前辦妥相關手續,未來將共同撫養孩子。

第六位—荃灣豬肉檔店員貌似AK爆紅引大量街坊集郵 阿威:開心但有啲尷尬

第五位—華置聘請暑期工 時薪高達500 元兼隨時轉為全職員工

第五位-華置聘請暑期工 時薪高達500 元兼隨時轉為全職員工

今年六月,華人置業集團(集團)今午宣布推出暑期工計劃,聘請100個短期及兼職職位,為學生提供實習機會,時薪高達500元兼隨時轉為全職員工。陳凱韻女士(甘比)表示:「我們樂於為學生提供就業機會,故欣然推出這個暑期工計劃,希望大家踴躍申請。大家成功加入集團之後,除了賺取零用錢,更寶貴的是將獲得全面的在職培訓,體驗一個充實而滿足的暑假。」

陳凱韻女士表示:「我們樂於為學生提供就業機會。」(資料圖片)

第四位—柬埔寨詐騙案傳泰國變中轉站 泰國通胡慧冲:去私竇有存在性危險

第四位-柬埔寨詐騙案傳泰國變中轉站 泰國通胡慧冲:去私竇有存在性危險

今年八月爆出柬埔寨人口販賣案,有不少香港人都因為人口販賣案而打消了前往泰國旅行的念頭。曾主持多個旅遊節目的「泰國通」胡慧冲接受《香港01》訪問時,也呼籲大家盡量不要前往泰國旅行,就算到訪泰國也要注意自身安全。

第三位—曾江被發現倒斃尖沙咀檢疫酒店房間 終年87歲死因有待確認

今年4月27日資深男演員曾江被發現倒斃於尖沙咀一間指定檢疫酒店房間內,終年87歲。當時曾江獨自由新加坡返港,入住作為指定隔離酒店的九龍酒店,衞生署人員巡查時,拍門無人應,酒店職員開門發現一名老翁昏迷在房間內,報警求助後警員及救護員到場,經檢驗後證實死亡,案件列「屍體發現案」,而死者的身份亦其後被證實為藝人曾江。

第二位—1招即睇Netflix全部三級片!23個隱藏代碼公開 華語片輸入6數字

觀看Netflix影片已成為不少人不可或缺的休閒娛樂之一,但不少觀眾都有尋找想看的影片時,不是搜尋結果與關鍵字不符,不然就是影片已下架又找不到相似的片單,讓觀眾大呼好苦惱!其實搜尋Netflix片單除了鍵入中英關鍵字外,還有一個鮮為人知的隱藏版方法,那就是輸入「代碼」。本篇介紹Netflix上常用的影視分類代碼,就如同隱藏類型目錄,來造福想觀賞特殊片單的網友們!

第一位—MIRROR演唱會發生大型事故 大電視突然跌落台釀意外

MIRROR 演唱會於7月28日舉行第四場,當Edan 與Anson Lo 唱至《Elevator 》準備走到小舞台時,台中央嘅大電視突然丟下,兩名dancers 被擊中後倒在地上。其後大會宣布發生事故,要求觀眾離場。而花姐開咪要求大家離場時,聲音抖震。