Ella新相心口位置「瘦到見骨」網民憂健康亮紅燈：拜託多吃一點！

Ella（陳嘉樺）前陣子在大陸選秀節目《乘風2023》（又名《浪姐4》）奪下冠軍，並以C位之姿風光成團出道，隨後又投入美食真人騷《中國有滋味》，事業再創巔峰。最近她在社群分享美照，纖瘦模樣羨煞許多粉絲，但有網民發現她瘦到胸骨明顯可見，認為她瘦過頭了，相當擔心她的健康。



Ella在微博分享《中國有滋味》的系列美照，她身穿粉白色的度假風長裙，但衣服顯得尺寸過大，就連她張開雙臂跳舞時，手臂的肌肉線條更是明顯炸開，粉絲盛讚「美出新高度」、「姐姐教我瘦身，想要跟妳一樣的完美身材」，但也有人覺得她瘦到前胸貼後背，甚至撐不起衣服，「趁節目多吃一點東西」、「別再瘦下去了，不好看」、「拜託多吃一點飯吧」。

【圖輯】點圖放大看更多Ella陳嘉樺近照👇👇👇

+ 15

一直有運動習慣的Ella，參加《乘風2023》後身材更加精實，她曾坦言參賽期間不斷學習新的舞蹈以及歌曲，因此運動量暴增，讓她瘦了7公斤，卻也因壓力太大，曾在浴室裡崩潰痛哭，讓老公、兒子心疼不已。

不過她也說，如今運動量大到即便肆無忌憚大吃搭喝，體重也不會瞬間反撲，笑說現在算是易瘦體質，但也自嘲「奶奶」縮水，甚至自爆要「墊一下」。

【同場加映】楊思琦暴瘦變樣完全唔認得 網民憑一舉動慨嘆：看得出來嫁得不好（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

延伸閱讀：

賺翻了！大陸挖到「592噸金礦」 價值逾8800億

【本文獲「TVBS」授權轉載。】