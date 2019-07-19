【跑步】96歲跑手恩格列特跑出破紀錄時間　有望個人擁7項世績

美國96歲的跑手恩格列特（Roy Englert），個人保持多項中長跑的世界紀錄，他有望再添一項世界紀錄，他在早前在95至99歲組的5000米跑出42分30.23秒，比世界紀錄快約8分鐘。

來自美國維珍尼亞州的耆英跑手恩格列特，在上周於美國愛荷華州（Iowa）舉行的美國戶外田徑大師錦標賽（USATF Masters Outdoor Championships）中，參與95至99歲組別的5000米賽事，而恩格列特是唯一的參賽者，而他跑出42分30.23秒的成績，順利完成賽事，亦比原有的世界紀錄50分10.56秒，快出近8分鐘，若美國田徑總會確認恩格列特的紀錄，他將擁有個人第6項世界紀錄。

恩格列特在早前美國戶外田徑大師錦標賽的5000米賽事中，跑出比世界紀錄快約8分鐘的時間。（美國田徑總會Instagram截圖）

恩格列特現已擁有95至99歲組的800米及1500米的世界紀錄，而他的3000米時間仍然有待認可。除了個人成績以外，他亦是4x100米﹑4x400米及4x800米的3項接力紀錄保持者，所以他有望保持7項世界紀錄。

恩格列特擁有多項95至99歲的世界紀錄。（Twitter截圖）

雖然恩格列特參與的組別只有他一人參加，但不減他的興致，他在賽後對個人時間大感驚訝，「我對這個時間感到十分驚喜，因為我預計我的時間大概45分鐘，意想不到地跑出這個時間。我現時跑步只是為時間而戰，當你能夠完成賽事時，我感到十分快樂。一旦我不再跑步的話，將不會再度感受這樂趣。」

恩格列特曾經在訪問中透露，他每日平均跑2至3英里，當比賽臨迎時，他更會加長訓練量至3至4英里，提升狀態。