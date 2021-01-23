九龍行山路線｜登東洋山俯瞰西貢靚景　挑戰衛奕信徑四段艱苦上山

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-01-23 08:26

這一段的起點在井欄樹，途中經過大藍湖路便要走上高達603米的飛鵝山。在飛鵝山觀景台，遊人可以從高處俯瞰九龍東的景色，同時亦能遠眺西貢景色。由於終點位於沙田坳，因此多數遊人選擇經小徑步行至慈雲山巴士總站乘車離開，或續走衛徑第五段至獅子山隧道公路離開。 長度：8公里 時間：3小時

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衛奕信徑第四段標距柱：W032 - W046

導賞點

於井欄樹過隧道入村，要經過多條小路和多個農圃才找到進入山林的小徑，在入口處有路線圖。進入林中，靜靜地走在樹根路上，聆聽林鳥在兩旁的參天大樹上嬉戲的聲音，感覺清新舒暢。下行盡處到黃麖仔村，那裡的磚屋都不敵大自然的力量而捆上藤蔓，散發出唏噓的美。經過百花澗，綠樹成蔭，清澗在長滿青苔的石上流過，形成一幅青蔥的圖畫。這裡有一小部份路程與西貢古道重疊，再經過一個狗場，很快便到達大藍湖村（W036）。

這段可謂是第三、四段最艱苦的上山路，但徐行於高山上，清風送爽，時而右盼西貢一帶的景致，卻是個十分難得的地理位置。至東洋山盡處下基維爾童軍營地，經過飛鵝山道上東山，不久到曉晨亭。從這裡可俯瞰九龍東和舊機場一帶，還有獅子山和畢架山連綿山峰的壯麗景色。經過天文台於大老山的氣象站後，繼續沿車路下行，便到達第四段的終點——沙田坳獅子亭。

衛奕信徑第四段路線圖（漁護署網站截圖）

香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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交通資料 起點：乘搭九巴91號、91M號、92號（於港鐵鑽石山或彩虹站上車），或專線小巴1號、1A號、11號（於港鐵彩虹站上車），在井欄樹下車。 終點：續走第五段，或沿沙田坳道步行至慈雲山，乘搭九巴2F號、3C號或專線小巴37M號至港鐵黃大仙站。

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：衛奕信徑第四段：井欄樹＞沙田坳】

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