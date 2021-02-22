【西甲】華倫西亞前隊長文迪達評巴塞風波　「賣蘇亞雷斯是賭博」

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-22 20:09

前西班牙國腳、華倫西亞隊長文迪達（Gaizka Mendieta）近年成為西甲推廣大使，這位曾兩度領「蝙蝠兵團」殺入歐聯決賽的中場接受香港傳媒訪問，大談對今季西甲的睇法。

要數現時西甲最炙手可熱的話題，相信非巴塞隆拿球星美斯莫屬，這位「球王」去年夏天一度跟巴塞鬧出風波，有指在今季後或會離隊。

曾短暫效力巴塞的文迪達認為，外界難斷定誰對誰錯，「只有他才知道發生甚麼事，我不希望提出懷疑或意見，就留待答案出現吧。」

美斯為巴塞上陣超過750場，但有傳今夏會離隊。（路透社）

不過，文迪達直言這位射手對巴塞及西甲都十分重要，「生於這個能欣賞他的年代，我們都很幸運。不知道美斯還會踢多少年，我們只能夠好好享受，直止最後一日。」

曾經是華倫西亞歐聯亞軍功臣，重溫中場靈魂文迪達的職業生涯：（按圖放大）

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與美斯在巴塞合作無間的蘇亞雷斯，季初轉投馬德里體育會，猶如「重獲新生」。文迪達指對蘇亞雷斯極速融入並不感到意外，更形容巴塞此舉是「賭博」。

「蘇亞雷斯無論去到哪裏，只要有合適的教練，就能有好表現。巴塞『放人』卻沒有為『接班』做好準備，在預算有限下要購買類似的前鋒很困難。」

美斯心底話送別蘇亞雷斯 IG貼相有次序流露不捨之情

蘇亞雷斯含淚告別巴塞隆拿 慶幸與美斯同隊 尊重高文決定

【有一種兄弟叫美斯與蘇亞雷斯】

「西甲有條件吸引新星」

就算美斯離開西班牙，文迪達稱西甲作為全球最佳聯賽之一，皇家馬德里、馬體會及巴塞在歐洲有極高名氣，肯定能吸引更多球星落班。「（基利安）麥巴比及夏蘭特是最火熱的新星，他們若果想證明自己，就必須得來到西甲。」

【認識麥巴比及夏蘭特，他們的下一站是……】（按圖放大）

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他又指出西甲球會一向積極培養有潛質的新星，並特別提及兩名亞洲球員李康仁跟久保建英。前者現效力華倫西亞，當然是文迪達最留意的一位，「他有技術、有質素，可勝任中前場位置，近年開始穩定地獲得出場機會。雖然教練可能要求他做多點防守，但他也很努力學習，展示出天賦。」