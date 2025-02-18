世界桌球大獎賽｜特林普成香港居民首亮相　分享極速入境初體驗

啟德體育園下月1日正式開幕，「世界格蘭披治桌球大獎賽」將在啟德體藝館舉行，成為體育園首個售票賽事。現時世界排名第一﹑早前透過優才計劃成為香港居民的特林普（Judd Trump，又譯卓林普）今日（18日）出席新聞發布會，談及成為「香港人」的體驗，希望在啟德新場館奪冠而回，讓主場的香港球迷自豪。



特林普驚喜現身世界桌球大獎賽的記者會。（夏家朗攝）

世界桌球大獎賽公布首圈賽程 傅家俊吳安儀周末表演賽亮相

世界桌球大獎賽門票開售 最平80元起 奧蘇利雲、卓林普啟德獻技

相隔36年，香港再度成為東道主，舉辦世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，簡稱WST）的排名賽，世界格蘭披治桌球大獎賽雲集今季排名前32名的世界頂級球手，在啟德體育園體藝館爭奪冠軍殊榮，賽事總獎金高達70萬鎊，冠軍得主可獨得18萬鎊。

現役一哥特林普今日驚喜現身，穿上黑色Polo恤示人，成為香港居民後首度出席活動，完成記者會後成為一眾嘉賓的集郵目標，特林普依然面帶笑容。

特林普在台上滿面笑容。（夏家朗攝）

特林普貴為現役世界第一，生涯曾經贏得30次排名賽冠軍，即使身經百戰如他，首度以「主場球手」在香港出戰，難免有點緊張，「自我10年前首度來港，香港已是世界上我最喜愛的地方之一，過去兩次在香港出戰，氣氛十分熱烈。如今在香港打波，比起在世界錦標賽還要緊張，我希望可享受主場之利吧。」

35歲的特林普過往3度贏得大獎賽冠軍，他當然希望香港「主場」成為他的助力，創下另一個第一次，「我希望在香港球迷的支持下，成為這裏第一個冠軍，使每位香港球迷感到自豪。」

特林普希望獲得香港球迷的支持，並以冠軍作回報。（夏家朗攝）

特林普在台上分享自己的港人初體驗，早前從杜拜回港的他，享受到前所未有的便利，「以往每一次以旅客身份訪港，每次都要大排長龍，但今次以香港身份證入境，我只花了10秒便完成手續，我就像小朋友過聖誕節般興奮。」當特林普留港時，他直言不時在街上被認出，而他亦入鄉隨俗，最近鍾情食火鍋及菠蘿包。

特林普笑言極速入境使他十分高興。（夏家朗攝）

除了特林普，另一位「香港人」奧蘇利雲也是今次賽事焦點所在，特林普同樣期待上演「香港打吡」，「如果我與Ronnie（奧蘇利雲）在決賽交手，將會是今次賽事的完美結局。」根據簽表，雖然兩人同處上線，無緣決賽碰頭，但若兩人順利晉級的話，有望在8強交手。

奧蘇利雲雖然沒有到場，但「火箭」預先拍下影片，期待到時與球迷們見面。奧蘇今季狀態不穩，更不時退賽，中國香港桌球總會主席羅永聰指一直與奧蘇有聯絡，透露對方正在養精蓄銳，力爭以最佳狀態在香港示人。

世界格蘭披治桌球大獎賽首圈賽程



3月4日 1號檯

下午1時 威廉斯 對 冰咸 利蘇斯基 對 張安達

緊接上演 梅菲 對 麥佳亞

晚上7時30分 特林普 對 加利威爾遜

緊接上演 威爾遜 對 沙治



3月4日 2號檯

下午1時 利蘇斯基 對 張安達

緊接上演 韋基連 對 基拔

晚上7時30分 希堅斯 對 卡達

緊接上演 吳宜澤 對 龐俊旭



3月5日 1號檯

下午1時 沙比 對 積遜彼治

緊接上演 羅拔臣 對 袁思俊

晚上7時30分 斯佳輝 對 奧蘇利雲

緊接上演 丁俊暉 對 徐思



3月5日 2號檯

下午1時 肖國棟 對 積鍾斯

緊接上演 雷佩凡 對 斯利沙

晚上7時30分 鶴健士 對 福特

緊接上演 艾倫 對 占美羅拔臣

