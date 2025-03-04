全國空手道錦標賽｜鄧宇軒個人及隊際型奪兩金 港隊晉金牌榜三甲
撰文：陳旭暉
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香港空手道代表鄧宇軒在中國山東舉辦的2025年全國空手道錦標賽，為港隊奪得男子個人型及男子隊際型兩面金牌。
李智剛贏得男子個人型銀牌，羅心汶及黃卓莉則在女子個人型及女子68公斤級賽事分別獲銅，港隊在今次賽事共獲2金1銀2銅。
今屆賽事吸引全國29支代表隊參加，設男子、女子及團體共16個項目，河南隊以3金2銀1銅位列金牌榜第1，山東隊以2金1銀8銅排第2，香港及廣西隊則以2金並列金牌榜第3位。
為港隊奪得兩金的鄧宇軒賽後在Instagram表示，今次是他首次出戰成人組全國錦標賽，上一次參加全國賽事已是2019年，而國內的選手也變強許多。
他興奮地分享：「以個人及隊伍身份贏得冠軍都不容易，但我做到了！感謝大家的支持和愛，我仍有很大進步空間，請相信我會永不停止地繼續努力，精益求精。」
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