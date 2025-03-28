七人欖球賽2025｜Rugby7首移師啟德物價合理　外國球迷慕名而來

香港國際七人欖球賽2025（Rugby 7/七人欖球賽）今日（28日）在啟德體育園主場館開鑼，開幕後首度舉辦場館內不乏餐飲店鋪，沒有出現美斯訪港時的天價，價格與早前測試賽時相若。

由香港大球場移師啟德體育園，球迷們紛指場館漂亮，而首次在室內情況開賽，期待未來兩日氣氛更佳，而不少外國球迷更特意為七欖而慕名來港。



（夏家朗攝）

七人欖球賽2025｜餐飲

今年香港七欖首度移師啟德主場館，沒有出現上年美斯訪港時的出現「天價桶餐」，啟德主場館場內餐飲價格、種類與早前測試賽相若。除了有快餐類的漢堡、熱狗、薄餅等，亦有兩款飯類選擇，同時照顧素食者。酒精種類方面，場館提供不同牌子的啤酒，在場亦有不少的啤酒推銷員流動售賣。

香港七欖首日在早上10時半正式開賽，此前有兒童及青少年欖球員先行「踩場」，早上主要以小球員及同行家長為主。直至10時半，主場館僅3間食店營業，在11時前更有早餐提供，有牛角色、菠蘿油等發售，卻不設套餐。

啟德主場館場內食店有早餐提供。（趙子晉攝）

首度入場觀賞香港七欖的墨爾本球迷Paul與Leon，認為在七欖這種嘉年華式的賽事，餐飲格價較市面高也是相當合理，「外國球迷們入場是為了娛樂，就算食物與飲品售價較高，也是十分合理，就像我們，若然想吃Pizza就會買，不會太顧慮價格。」曾經在美國觀看超級碗（Super Bowl）的Paul表示，當年在場內購買500毫升的爆谷，售價為50美元（約388港元），對比之下更顯得啟德場館的物價合理。

墨爾本球迷Paul（左）與Leon認為球迷入場為娛樂，不會太在意價錢。（趙子晉攝）

從新西蘭遠道而來的球迷Joshua及Peter認為啟德場館餐飲價錢合理，至少不需要支付3倍以上的價錢，而漢堡與飯也十分美味。兩人齊齊穿上港隊球衣，他們笑言球衣售價偏高，但在七欖這些場合都可以理解。

香港七欖的氣氛讓不少球迷嚮往，Joshua與Peter也是因此慕名而來，「我們曾聽說香港七欖氣氛熱鬧，瘋狂的南看台，讓我們很雀躍，所以今年特意來港體驗，這裏（啟德）環境十分好，場館又有冷氣，到處有英文指示，香港人又十分親切。」

來自新西蘭的Joshua（左）及Peter特意為香港七欖訪港。（趙子晉攝）

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七人欖球賽｜居港英人Simon：香港擁有世界上最好的場館

在香港居住多年的英國球迷Simon，已是香港七欖的常客，他表示自己已來過30次，今年由大球場移師啟德，他認為啟德場館感覺更佳，「（香港）大球場是十分出色的場館，這裏（啟德）有天幕、有冷氣，場地更大。」

作為多年欖球迷的Simon，過往曾赴不同地方欣賞七欖，但沒有一個比得上香港，「我曾在珀斯、拉斯維加斯、洛杉磯、巴黎等地看七欖，但香港擁有世界上最好的場館及最好的氣氛。」正是因為香港七欖的獨特氣氛，他才會每年參與。

Simon今日與坐輪椅的父親入場，他認為啟德主場館在兩個鐵路站中間，加上他稱的士未能抵達場館，位置有點不便，此外都沒有太多缺點。

居港英人Simon（右）是香港七欖的常客，因為香港的氣氛而每年到訪。（趙子晉攝）

DJ Donald及少爺占組成的艾粒連續兩年入場欣賞七欖，今年由戶外變室內，兩個場館各有不同氣氛，「上年（大球場）是露天，球員及球迷都感受到天氣的變化，今年啟德是室內又是另一種感覺，場內冷氣頗凍，而音響十分強勁，相信未來兩日氣氛一定更好。」

今次啟德舉辦七欖，但附近的停車場未有開放，首次造訪主場館的少爺占笑言是預習下月的Coldplay演唱會，「我在附近商場泊車再步行過來，20分鐘左右到達場館，比起外地的場館方便，過往曾試過泊車後步行1小時才抵達，今次可以為下月的Coldplay（演唱會）做準備。」他原本想在星期日進場，睇波順道欣賞飛機在啟德低空飛過，再度感受舊啟德的年代，可惜他沒有門票。

男子組合艾粒亦是座上客之一。（趙子晉攝）

同樣是香港七欖常客的Hugo、Jerry及李小姐，指場館天幕關上後，有冷氣比以往大球場更加舒適，不用受到風吹雨打，Hugo更指進入啟德後，彷似去到外國的大球場差不多。啟德場館餐飲方面亦有不少選擇，價格與大球場差不多，沒有因為是新場館而起價，整體感覺不錯。