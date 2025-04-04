網紅Speed訪港｜見C朗電車衝出銅鑼灣馬路 人山人海圍觀街場鬥波
撰文：普利森
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在全球有大量粉絲的美國網紅YouTuber「IShowSpeed」今日（4日）訪港，由早上開始直播，從銅鑼灣玩起。熱愛葡萄牙球星C朗拿度的Speed身穿港隊7號球衣現身，背後印字為Speed。
在銅鑼灣，Speed見到一架車身有C朗博物館廣告的電車時，更突然衝出馬路，表示想上車。Speed去海洋公園看熊貓、餵企鵝，之後到附近的黃竹坑遊樂場感受香港街場氣氛，踢完波再打籃球，大量人群圍觀。在中午，他到太平山頂遊覽，跟住落到北角城市花園附近，人山人海。
Speed近日到訪中國多個城市，今日來了香港，由朝早開直播，長期吸引超過10萬人觀看。他今日上身穿了一件港隊7號球衣，背後印字為Speed，而下身則穿了一條AC米蘭運動長褲。他一開始在時代廣場附近下車，行到鵝頸橋，嘗試打小人。
YouTuber「IShowSpeed」是世界知名網紅，在YouTube有3790萬個訂閱。他是葡萄牙球星C朗的支持者。
在軒尼詩道期間，他突然見面對面行車線有部電車經過，車身印了C朗博物館的宣傳海報。他跑出馬路中心，去到分隔行車線的欄杆，大喊「Oh Ronaldo! Oh Ronaldo in Hong Kong」、「How can I get on Ronaldo」。
離開銅鑼灣後，他到海洋公園，看熊貓、餵企鵝、搭吊車。之後，他到黃竹坑遊樂場與小朋友踢波，再跟人在籃球場鬥波。現場有數十人圍觀，Speed身邊有數名身材健碩的保鑣。港超南區球員黃浩然在社交網站分享，與一班球會隊友在黃竹坑遊樂場遇上Speed。
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