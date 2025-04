網紅Speed訪港｜見C朗電車衝出銅鑼灣馬路　人山人海圍觀街場鬥波

在全球有大量粉絲的美國網紅YouTuber「IShowSpeed」今日(4日)訪港,由早上開始直播,從銅鑼灣玩起。熱愛葡萄牙球星C朗拿度的Speed身穿港隊7號球衣現身,背後印字為Speed。

在銅鑼灣,Speed見到一架車身有C朗博物館廣告的電車時,更突然衝出馬路,表示想上車。Speed去海洋公園看熊貓、餵企鵝,之後到附近的黃竹坑遊樂場感受香港街場氣氛,踢完波再打籃球,大量人群圍觀。在中午,他到太平山頂遊覽,跟住落到北角城市花園附近,人山人海。



Speed在4月4日訪港,早上到銅鑼灣感受打小人。(YouTube片段截圖)

Speed在4月4日訪港,見到有人向他送上C朗禮品,他馬上激動擁抱。(YouTube片段截圖)

Speed近日到訪中國多個城市,今日來了香港,由朝早開直播,長期吸引超過10萬人觀看。他今日上身穿了一件港隊7號球衣,背後印字為Speed,而下身則穿了一條AC米蘭運動長褲。他一開始在時代廣場附近下車,行到鵝頸橋,嘗試打小人。

YouTuber「IShowSpeed」是世界知名網紅,在YouTube有3790萬個訂閱。他是葡萄牙球星C朗的支持者。

Speed在4月4日訪港,見到C朗電車衝出碼頭。(YouTube片段截圖)

在軒尼詩道期間,他突然見面對面行車線有部電車經過,車身印了C朗博物館的宣傳海報。他跑出馬路中心,去到分隔行車線的欄杆,大喊「Oh Ronaldo! Oh Ronaldo in Hong Kong」、「How can I get on Ronaldo」。

Speed在4月4日訪港,他到黃竹坑街場踢波。(YouTube片段截圖)

Speed在4月4日訪港,他到黃竹坑街場打籃球。(YouTube片段截圖)

港超球員黃浩然在黃竹坑遇上Speed。(黃浩然Threads)

離開銅鑼灣後,他到海洋公園,看熊貓、餵企鵝、搭吊車。之後,他到黃竹坑遊樂場與小朋友踢波,再跟人在籃球場鬥波。現場有數十人圍觀,Speed身邊有數名身材健碩的保鑣。港超南區球員黃浩然在社交網站分享,與一班球會隊友在黃竹坑遊樂場遇上Speed。

Speed在4月4日訪港,中午上太平山。(YouTube片段截圖)

