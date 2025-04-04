網紅Speed訪港｜見C朗電車衝出銅鑼灣馬路　人山人海圍觀街場鬥波

在全球有大量粉絲的美國網紅YouTuber「IShowSpeed」今日（4日）訪港，由早上開始直播，從銅鑼灣玩起。熱愛葡萄牙球星C朗拿度的Speed身穿港隊7號球衣現身，背後印字為Speed。

在銅鑼灣，Speed見到一架車身有C朗博物館廣告的電車時，更突然衝出馬路，表示想上車。Speed去海洋公園看熊貓、餵企鵝，之後到附近的黃竹坑遊樂場感受香港街場氣氛，踢完波再打籃球，大量人群圍觀。在中午，他到太平山頂遊覽，跟住落到北角城市花園附近，人山人海。



Speed在4月4日訪港，早上到銅鑼灣感受打小人。（YouTube片段截圖）

Speed在4月4日訪港，早上到銅鑼灣感受打小人。（YouTube片段截圖）

Speed在4月4日訪港，見到有人向他送上C朗禮品，他馬上激動擁抱。（YouTube片段截圖）

Speed在4月4日訪港，途中見到身穿美斯球衣的人。（YouTube片段截圖）

Speed近日到訪中國多個城市，今日來了香港，由朝早開直播，長期吸引超過10萬人觀看。他今日上身穿了一件港隊7號球衣，背後印字為Speed，而下身則穿了一條AC米蘭運動長褲。他一開始在時代廣場附近下車，行到鵝頸橋，嘗試打小人。

YouTuber「IShowSpeed」是世界知名網紅，在YouTube有3790萬個訂閱。他是葡萄牙球星C朗的支持者。

Speed在4月4日訪港，見到C朗電車衝出碼頭。（YouTube片段截圖）

Speed在4月4日訪港，見到C朗電車衝出碼頭。（YouTube片段截圖）

在軒尼詩道期間，他突然見面對面行車線有部電車經過，車身印了C朗博物館的宣傳海報。他跑出馬路中心，去到分隔行車線的欄杆，大喊「Oh Ronaldo! Oh Ronaldo in Hong Kong」、「How can I get on Ronaldo」。

Speed在4月4日訪港，他到黃竹坑街場踢波。（YouTube片段截圖）

Speed在4月4日訪港，他到黃竹坑街場踢波。（YouTube片段截圖）

Speed在4月4日訪港，他到黃竹坑街場踢波。（YouTube片段截圖）

Speed在4月4日訪港，他到黃竹坑街場打籃球。（YouTube片段截圖）

Speed在4月4日訪港，他到黃竹坑街場打籃球。（YouTube片段截圖）

Speed在4月4日訪港，他到黃竹坑街場打籃球。（YouTube片段截圖）

港超球員黃浩然在黃竹坑遇上Speed。（黃浩然Threads）

離開銅鑼灣後，他到海洋公園，看熊貓、餵企鵝、搭吊車。之後，他到黃竹坑遊樂場與小朋友踢波，再跟人在籃球場鬥波。現場有數十人圍觀，Speed身邊有數名身材健碩的保鑣。港超南區球員黃浩然在社交網站分享，與一班球會隊友在黃竹坑遊樂場遇上Speed。

Speed在4月4日訪港，中午上太平山。（YouTube片段截圖）

Speed在4月4日訪港，中午上太平山。（YouTube片段截圖）