西甲︱巴塞4：3反勝皇馬冠軍在望　麥巴比帽子戲法仍要敗走魯營

西班牙「國家打吡」巴塞隆拿大戰皇家馬德里，麥巴比（又譯：姆巴佩）出乎意料14分鐘內已梅開二度，不過巴塞隨即回敬4球，半場前已反超前至4：2。

麥巴比在70分鐘再入一球，個人大演帽子戲法，也為比賽再次帶入高潮。補時5分鐘費明盧比斯的入球，終被VAR推翻，但巴塞仍以4：3擊敗皇馬。



麥巴比大演帽子戲法仍要敗走魯營。（路透社）

巴塞14分鐘落後兩球 半場前連入4球反超前

巴塞主場迎戰皇馬，後防接連失誤讓皇馬佔甜頭，甫開賽僅兩分鐘，麥巴比已博得十二碼並親自操刀射入；之後他再接應雲尼斯奧斯的傳送射入，個人梅開二度，當時比賽只開始了14分鐘。

當巴塞落後兩球，隨即以強大火力回應，19分鐘把握一次角球機會，艾歷加西亞追成1：2。關鍵時刻，17歲的耶馬（Lamine Yamal）再次挺身而出，32分鐘為巴塞射入扳平一球。巴塞追和後士氣如虹，繼續狂攻皇馬後防，2分鐘後拉芬夏射成3：2，短短兩分鐘內皇馬便由領先變落後。

比賽轉捩點：皇馬半場前十二碼被推翻

巴塞3：2領先皇馬之際，出現今場另一重要轉捩點——43分鐘麥巴比在禁區內倒地，球證鳴笛直指十二碼點。從慢鏡可見，巴塞守將並無觸碰到麥巴比，巴塞球員大感不滿包圍球證理論，VAR介入下十二碼終被推翻，理由卻不是麥巴比「插水」，而是他越位在先。

兩分鐘後，皇馬守將華斯基斯在後防18碼點失去控球，狀態大勇的拉芬夏搶得皮球後與費倫托利斯撞牆，之後再輕鬆射入，順利助巴塞在落後兩球下，半場已反超前4：2。這場國家打吡雙方進攻意欲均十分旺盛，麥巴比在上半場補時8分鐘再次將皮球送進網窩，但因越位再被推翻。

雲尼斯奧斯多次以速度撕破巴塞防線。（路透社）

超級入球騷雙方下半場繼續猛攻

主帥安察洛堤半場變陣，換入老將莫迪歷和新星古拿（Arda Güler）。下半場雙方繼續猛攻，52分鐘輪到耶馬的入球被判越位，56分鐘麥巴比的射門貼柱而出。70分鐘再次是雲尼斯奧斯與麥巴比的連線，巴西翼鋒運用速度撕破巴塞防線，造就麥巴比近門再入一球，比數追近至3：4。

下半場的攻勢與狀況不較上半場少，74分鐘拉芬夏有機會連中三元，可惜他近門炒高；82分鐘皇馬中場曹亞文尼禁區內犯手球，經VAR檢視未獲判罰十二碼。89分鐘皇馬有次扳平黃金機會，但後備上陣的新星文約斯（Víctor Muñoz）的射門未能命中目標。皇馬力求扳平入球，補時階段成為巴塞門將施捷斯尼的表現時間，戰至補時5分鐘費明盧比斯的入球看似為巴塞鎖定勝果，即使終被VAR推翻，巴塞仍以4：3擊敗皇馬。

巴塞對皇馬雙方合演一場入球騷，攻入7個入球。（路透社）

隨着巴塞今仗全取3分，他們在西甲35戰累積82分，餘下3輪賽事7分領前次席的皇馬，只要贏一仗，便可再次力壓皇馬贏得西甲冠軍。