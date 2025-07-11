傷健共融投入女排盛事　從排球接觸世界　馬會以運動連繫社區

一個盛事，多元共融，以不同方式深入體驗運動的樂趣。由田徑猛將以手代足體驗坐式排球，到殘疾小朋友落力表演活力操。不同背景的社群透過「賽馬會社區排球計劃」參與今年「世界女排聯賽香港」這項世界級體育盛事，他們以行動向大眾傳遞重要訊息：積極嘗試、傷健共融，體育競技的意義遠超勝負輸贏。



攝影：鄭子峰



傷健同「樂」表演 讓傷殘孩子更積極

一班來自香港紅十字會甘迺迪中心的殘疾小朋友，獲邀在啟德體藝館中庭表演活力操。表演當日，雖然小朋友顯得稍為緊張，但當音樂響起時，他們完全投入地手舞足蹈，就算是輪椅組的小朋友也十分興奮。當完成最後一個舞步後，全場響起熱烈的掌聲，為這班勇敢的小朋友鼓掌。

賽馬會社區排球計劃受惠者在啟德體藝館中庭表演活力操。（鄭子峰攝）

勞俙峻與趙日熙是香港紅十字會甘迺迪中心的小六學生，就算兩人平時行動不便，他們也熱愛運動，在表演當日表現活潑好動的一面。患有侏儒症的勞俙峻，平時以輪椅出入，為了表演而離開輪椅，手舞足蹈，完成表演後直言：「十分開心！」趙日熙從活力操的背景音樂《我勁優秀》，學會了勇敢面對難關。

賽馬會社區排球計劃受惠者勞俙峻（右）與趙日熙（左）獲得表演機會，他們同樣十分享受演出。（鄭子峰攝）

香港紅十字會甘迺迪中心的蘇慧敏老師收到學生表演邀請時，她認為演出對小朋友將會是一大挑戰，但看見學生全情投入準備，她開心見證學生們的成長，她說：「有些傷殘的小朋友因為身體所限，未能做到部分動作，他們還是努力學習，沒有因而不開心。當他們知道要表演後，變得更積極，從不太熱衷跳舞，到表演當日站在前排，享受跳舞的樂趣。」

賽馬會社區排球計劃義工蘇慧敏老師（右）與區誌鎂教練（左）從旁指導一眾小朋友，樂見學生們的成長。（鄭子峰攝）

負責指導小朋友跳活力操的區誌鎂教練，看到他們從未能做到動作，慢慢地進步，為了表演而積極訓練，部分小朋友因為練舞而做多了運動，病痛也比以前少，最重要的是看到他們天真漫爛的笑容。

一眾導師用心地指導香港紅十字會甘迺迪中心的小朋友。（鄭子峰攝）

透過今次活動，為一眾殘疾小朋友提供表演舞台，無論老師及教練亦樂見他們自信心增強，蘇老師希望未來有更多同類型活動，讓小朋友也可做到助人自助，「今次活動是橋樑，提供舞台讓小朋友不止留在家中，透過表演令他們更有信心，原來他們不止被愛，也有能力去愛別人。」

透過傷健同「樂」表演讓一眾香港紅十字會甘迺迪中心的小朋友回饋社會。（鄭子峰攝）

計劃義工鄺永彪：退休人士都能貢獻

參與體育盛事非年青人的專利，即將退休的鄺永彪是世界女排聯賽負責接待視障人士小組的義工，他帶領視障人士一同觀看球賽，並提供體育口述影像服務，讓視障人士即使未能看清楚，也可以感受到激烈的戰況，享受排球的樂趣。

賽馬會社區排球計劃義工鄺永彪支援視障人士，並提供體育口述影像服務，與視障人士一同欣賞女排賽事。（鄭子峰攝）

人稱「鄺Sir」的鄺永彪，是中國香港排球總會的註冊排球教練，就算對排球有充分的認識，擔任口述影像評述員仍有不少挑戰，三年間進步不少，他表示：「第一年接觸口述影像時，不少視障人士聽不明白，始終以言語短時間描述場地狀況，挑戰很大。經過兩年的磨練後，找到箇中的秘訣，慢慢變得熟練，無論是自己還是視障人士都愈來愈投入。」

他希望透過服務視障人士，讓他們接觸更多體育盛事，令視障人士更樂意走出去，「視障人士很多時候都不願踏出家門，透過馬會的活動，令部分視障人士體驗到樂趣，再一傳十，十傳百，鼓勵更多視障人士走出去，參與更多活動，對他們的健康都有幫助。」

鄺永彪希望視障人士以口耳相傳，讓更多視障人士走出家門。（鄭子峰攝）

鄺永彪身邊有不少退休的朋友，離開職場後缺乏認同感，感到很徬徨，透過擔任馬會活動義工，可以做到退而不休，繼續貢獻社會：「每當我協助別人達成目標時，這份滿足感不言而喻，所以做義工正是一個媒介，讓退休人士再度感覺被需要，其實社會上每個人都有用途，幫助別人的同時，也是在幫助自己。」

透過做義工去接觸世界，鄺永彪認為對一眾「銀髮族」有利。（鄭子峰攝）

計劃受惠者郭克賢：坐式排球講求溝通

鄰近啟德主場館的中央廣場，在世界女排聯賽期間設置了多個攤位，賽馬會社區排球計劃受惠者郭克賢在其中一個攤位體驗坐式排球，學習移動技巧及扣球動作，當他成功擊中「九宮格」的正中間時，興奮地與朋友擊掌慶祝。

賽馬會社區排球計劃受惠者郭克賢（左二）與友人體驗坐式排球。（鄭子峰攝）

患有輕度智障及自閉症的郭克賢生性好動，自小嘗試過不同運動，中學時決定專注發展田徑，從長跑開始，其後主力中長距離的800米及1,500米，在2023年更在特殊奧林匹克夏季世界比賽摘下一銀一銅。

平時以雙腿跑步的他，今次改用雙手，就算是第二次接觸坐式排球仍然感覺新鮮，他笑言扣球是最大的挑戰，因為很容易因為臀部離地而犯規。郭直言十分好玩，他稱：「這是個老少咸宜的運動，是少有的運動可以容許傷健人士一同在場上交流，可以互相認識及理解。球類運動講求團體合作，隊友之間需要溝通、補位，有隊友的感覺與平時田徑場孤軍作戰亦有不同，希望未來有更多參與機會。」

郭克賢（中）希望未來有更多機會透過坐式排球與不同群體接觸。（鄭子峰攝）

排球教練施富強：讓學生學習待人接物

除了坐式排球體驗外，廣場亦設有不同攤位，以世界女排聯賽香港參與隊伍的國家及地區為主題。其中當然少不了主辦城市香港的攤位，由來自聖公會陳融中學的排球教練施富強老師帶領一眾中六學生主理，透過地壺球介紹香港的旅遊景點，攤位前遊人熙來攘往，個個帶着笑容參與攤位。

聖公會陳融中學的學生負責設計和主持介紹香港特色的攤位，透過地壺球宣傳香港名勝。（鄭子峰攝）

施富強是聖公會陳融中學的老師，亦是排球校隊的教練，過往曾在女排大獎賽（世界女排聯賽前身）擔任過技術人員等角色。施Sir帶領一眾學生，今年已經第三年參與賽馬會社區排球計劃，陪伴學生們從零開始籌備活動，他認為是一次難能可貴的經驗。他說：「作為老師，最開心是學生有機會發揮，這攤位正是絕佳的實習機會，他們可多接觸多面的社會，同時學習待人接物的技巧，而我有幸與學生一同經歷。」

他每年帶領學生參與計劃，同時提供一次「工作機會」，女子排球校隊隊長鍾希旋有份參與今次攤位，她與一眾即將畢業的隊友合作，使活動變得更有意義，而且有機會接觸更多人士，為內向的她帶來不少成長。