世冠盃16強一覽｜皇馬首名出線硬撼祖雲達斯　美斯倒戈PSG最矚目

世冠盃分組賽全部完成，世冠盃16強出爐！最矚目的當然是阿根廷球王美斯倒戈舊東家，代表國際邁亞密對應屆歐聯冠軍巴黎聖日耳門，另外皇家馬德里對祖雲達斯的歐洲「內訌」亦有睇頭。

在世冠盃16強之中，有9支歐洲球隊；南美代表亦有4隊，全部是巴西球隊；中北美的球隊有國際邁亞密及蒙特雷兩隊；至於亞洲就只有希拉爾晉身淘汰賽。非洲及大洋洲球隊就未能闖入16強。



皇馬晉級世冠盃16強。（路透社）

世冠盃16強戲碼

6月29日（周日）凌晨12時︱彭美拉斯（A組首名） 對 保地花高（B組次名）

6月29日（周日）凌晨4時︱賓菲加（C組首名）對 車路士（D組次名）

6月30日（周一）凌晨12時︱巴黎聖日耳門（B組首名）對 國際邁亞密（A組次名）

6月30日（周一）凌晨4時︱法林明高（D組首名）對 拜仁慕尼黑（C組次名）

7月1日（周二）凌晨3時︱國際米蘭（E組首名）對 富明尼斯（F組次名）

7月1日（周二）早上9時︱曼城（G組首名）對 希拉爾（H組次名）

7月2日（周三）凌晨3時︱皇家馬德里（H組首名）對 祖雲達斯（G組次名）

7月2日（周三）早上9時︱多蒙特（F組首名）對 蒙特雷（E組次名）

世冠盃︱美斯領國際邁亞密16強對PSG。（路透社）

世冠盃A組：彭美拉斯（首名晉級）、國際邁亞密（次名晉級）

世冠盃B組：巴黎聖日耳門（首名晉級）、保地花高（次名晉級）

世冠盃︱新兵戴納入波，車路士次名晉16強對賓菲加。（路透社）

世冠盃C組：賓菲加（首名晉級）、拜仁慕尼黑（次名晉級）

世冠盃D組：法林明高（首名晉級）、車路士（次名晉級）

世冠盃E組：國際米蘭（首名晉級）、蒙特雷（次名晉級）

世冠盃F組：多蒙特（首名晉級）、富明尼斯（次名晉級）

曼城3戰全勝晉級16強。（路透社）

世冠盃G組：曼城（首名晉級）、祖雲達斯（次名晉級）

世冠盃H組：皇家馬德里（首名晉級）、希拉爾（次名晉級）

（已出局球隊：波圖、艾阿里、馬德里體育會、西雅圖海灣者、小保加、奧克蘭城、艾斯柏蘭斯、FC洛杉磯、河床、浦和紅鑽、馬姆洛迪辛當斯、蔚山HD、韋達卡薩白蘭卡、艾阿恩、薩爾斯堡、帕丘卡）