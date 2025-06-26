多蒙特贏波首名晉級 世冠盃分組最新形勢及16強對碰一覽
撰文：吳慕兒
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世冠盃8個分組，目前已有5組完成全部3輪分組賽，美斯領軍的國際邁亞密16強會遇上舊東家巴黎聖日耳門（PSG），上場不敵法林明高的車路士，順利以3：0擊敗艾斯柏蘭斯，D組次名晉級，須與賓菲加爭入8強。
身處G組的祖雲達斯和曼城兩戰兩勝，同樣篤定晉級，兩隊分組賽最後一輪對戰決定哪一隊首名晉級。
世冠盃A組：彭美拉斯（首名晉級）、國際邁亞密（次名晉級）
世冠盃B組：巴黎聖日耳門（首名晉級）、保地花高（次名晉級）
世冠盃C組：賓菲加（首名晉級）、拜仁慕尼黑（次名晉級）
世冠盃D組：法林明高（首名晉級）、車路士（次名晉級）
世冠盃E組：
世冠盃F組：多蒙特（首名晉級）、富明尼斯（次名晉級）
世冠盃G組：祖雲達斯、曼城（已出線)
世冠盃H組：
（已出局球隊：波圖、艾阿里、馬德里體育會、西雅圖海灣者、小保加、奧克蘭城、艾斯柏蘭斯、FC洛杉磯、浦和紅鑽、蔚山HD、韋達卡薩白蘭卡、艾阿恩、帕丘卡）
世冠盃16強戲碼
6月29日（周日）凌晨12時︱彭美拉斯（A組首名） 對 保地花高（B組次名）
6月29日（周日）凌晨4時︱賓菲加（C組首名）對 車路士（D組次名）
6月30日（周一）凌晨12時︱巴黎聖日耳門（B組首名）對 國際邁亞密（A組次名）
6月30日（周一）凌晨4時︱法林明高（D組首名）對 拜仁慕尼黑（C組次名）
7月1日（周二）凌晨3時︱（E組首名）對 富明尼斯（F組次名）
7月1日（周二）早上9時︱（G組首名）對 （H組次名）
7月2日（周三）凌晨3時︱（H組首名）對 （G組次名）
7月2日（周三）早上9時︱多蒙特（F組首名）對 （E組次名）
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