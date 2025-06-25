車路士贏波次名晉級　世冠盃分組最新形勢及16強對碰一覽

世冠盃8個分組，目前已有4組完成全部3輪分組賽，美斯領軍的國際邁亞密16強會遇上舊東家巴黎聖日耳門（PSG），上場不敵法林明高的車路士，順利以3：0擊敗艾斯柏蘭斯，D組次名晉級，須與賓菲加爭入8強。

身處G組的祖雲達斯和曼城兩戰兩勝，同樣篤定晉級，兩隊分組賽最後一輪對戰決定哪一隊首名晉級。



世冠盃︱美斯領國際邁亞密16強對PSG。（路透社）

世冠盃A組：彭美拉斯（首名晉級）、國際邁亞密（次名晉級）

世冠盃B組：巴黎聖日耳門（首名晉級）、保地花高（次名晉級）

世冠盃︱新兵戴納入波，車路士次名晉16強對賓菲加。（路透社）

世冠盃C組：賓菲加（首名晉級）、拜仁慕尼黑（次名晉級）

世冠盃D組：法林明高（首名晉級）、車路士（次名晉級）

世冠盃E組：

世冠盃F組：

曼城兩戰兩勝提早晉級16強。（路透社）

世冠盃G組：祖雲達斯、曼城（已出線)

世冠盃H組：

（已出局球隊：波圖、艾阿里、馬德里體育會、西雅圖海灣者、小保加、奧克蘭城、艾斯柏蘭斯、FC洛杉磯、浦和紅鑽、蔚山HD、韋達卡薩白蘭卡、艾阿恩、帕丘卡）

世冠盃16強戲碼

6月29日（周日）凌晨12時︱彭美拉斯（A組首名） 對 保地花高（B組次名）

6月29日（周日）凌晨4時︱賓菲加（C組首名）對 車路士（D組次名）

6月30日（周一）凌晨12時︱巴黎聖日耳門（B組首名）對 國際邁亞密（A組次名）

6月30日（周一）凌晨4時︱法林明高（D組首名）對 拜仁慕尼黑（C組次名）

7月1日（周二）凌晨3時︱（E組首名）對 （F組次名）

7月1日（周二）早上9時︱（G組首名）對 （H組次名）

7月2日（周三）凌晨3時︱（H組首名）對 （G組次名）

7月2日（周三）早上9時︱（F組首名）對 （E組次名）