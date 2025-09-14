羽毛球香港賽︱中國一姐王祉怡首封后　韓悅衛冕失敗：亞軍也很好

香港羽毛球公開賽決賽日，女單的「中國打吡」由世界第二的王祉怡勝出，是她首次在香港羽賽封后。



決賽日首場女單賽事在連番加油聲下展開，在世界第一、韓國球手安洗塋沒有來港參賽下，世界排名第二的王祉怡遇上「世界三姐」韓悅，合演一場「中國打吡」。

韓悅力爭衛冕香港羽賽。（鄭子峰攝）

貴為上屆香港公開賽女單冠軍，韓悅首局多次「撻拍」，令她不禁抬頭望天嘆氣，初段她維持落後兩分，靠幸運的擦網球與王祉怡接發失誤一度追近。但在順風場區韓悅多次打出界，雖然她一度挑戰成功，但仍持續犯錯；兩人一次爭持球，王祉怡網前挑反方向得手，逐漸拋開比分。最後一分韓悅打落網，王祉怡首局先贏21：14。

王祉怡首局領先。（鄭子峰攝）

韓悅第二局稍作變化，今場比賽首度領先比分，雖然一度倒輸，但仍受惠王祉怡在順風區而再領先11：8。韓悅再加強進攻，一次吊網前令王祉怡瞓身救波仍無果，領先17：13。壓力下王祉怡更犯錯，接應了一球本應預判出界的球，但之後竟一路追分至20：20，更先有「賽點」機會。

然而韓悅沒有放棄，兩人一直咬住上，其中一分經數十板來回、打盡場內每一個角落都仍無分勝負，結果王祉怡最終贏24：22，完場後並非激動慶祝，而是筋疲力竭下倒地喘氣。

王祉怡打到瞓地。（鄭子峰攝）

王祉怡勝出後在地上連番喘氣。（鄭子峰攝）

王祉怡在休息後才回過神來，向傳媒做出慶祝動作，她在頒獎禮上對手上的熊貓公仔十分有興趣，更高舉紀念品與獎盃展露笑容。對於「解鎖」香港公開賽冠軍，王祉怡相當高興，「能很好地累積信心。」她也大讚現場觀眾，「感激他們這一周以來的支持，香港球迷都很熱情，能營造出好的比賽氛圍。」

王祉怡高舉熊貓公仔及冠軍獎盃。（袁志浩攝）

兩人對熊貓公仔甚有興趣。（袁志浩攝）

第二局能夠完成逆轉，她指是因為自己沒有考慮太多，「一分一分去拼，考慮每一個球。」完場一刻累得倒地，她解釋身體並非處於最佳狀態，「這場比賽確實艱難，是一種情緒的釋放吧。」對於早前在世錦賽八強止步，她認為自己已經放下當時的感受，在今個比賽重新開始，而下周轉戰深圳舉行的中國大師賽也一樣，「希望同樣有好表現。」

至於衛冕女單失敗的韓悅坦言可惜，但對戰果十分看得開，「第二局對手還是很拼，我因想取分而焦急出手，變成主動失誤。至少可贏一局吧，但兩個結果我也可以接受，亞軍也很好。」