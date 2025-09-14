羽毛球香港賽︱中國包辦五金創13年來最佳　李詩灃成諶龍後第一人

中國羽毛球隊包攬香港羽毛球公開賽五面金牌，壓軸出場的男單選手李詩灃擊敗印度的申恩（Lakshya Sen），成為繼2012年的諶龍後，首位贏得香港羽賽男單冠軍的中國球手。



世界排名第4的中國球手李詩灃，在香港羽毛球公開賽決賽日壓軸出場，與世界排名20的印度球手申恩（Lakshya Sen）爭奪男單王座，首度來港參賽的他，也力爭成為自2012年諶龍封王後、中國隊13年來首個香港羽賽男單冠軍。

李詩灃壓軸出場。（鄭子峰攝）

李詩灃第一局早段曾落後1：5，申恩貴為巴黎奧運四強球手，防守韌力甚高，但李詩灃仍憑強勁扣殺與膽識，追至8：8平手。李詩灃之後反超前，繼續搶攻，慢慢擴大領先優勢，先贏一局21：15。

李詩灃輕取印度球手。（鄭子峰攝）

第二局李詩灃同樣是先落後的一方，但申恩搶分反而犯錯增加，扣殺打出界之餘，輕鬆放網亦落網，造就李詩灃領先8：4。申恩力抗李詩灃狂攻，中段面對扣殺仍能憑一記反手勾對角得分，但在一次挑戰失敗後彷彿已無反擊之力，最終李詩灃再贏一局21：12，首度稱霸男單。

李詩灃2012年後第一位稱霸男單的中國球手。（鄭子峰攝）

加上中國先後由梁偉鏗/王昶贏得男雙金牌；賈一凡/張殊賢則在女子雙打決賽擊敗日本組合；混雙的馮彥哲/黃東萍亦輕取隊友，令中國隊成功包辦今屆五個項目的金牌。

賈一凡（左）夥拍張殊賢奪女雙冠軍，她個人已是第三度在香港羽賽女雙封后。（鄭子峰攝）

梁偉鏗/王昶反勝印度組合贏得男雙金牌。（鄭子峰攝）

馮彥哲/黃東萍輕取隊友奪金。（鄭子峰攝）

中國隊對上一次在2012年橫掃香港羽賽，五面金牌得主分別是諶龍（男單）、李雪芮（女單）、蔡贇／傅海峰（男雙）、田卿／趙芸蕾（女雙）及張楠／趙芸蕾（混雙）。成為繼諶龍之後首位在香港男單封王的球手，李詩灃卻沒太大感覺，「我沒有去看，只當作是一次重要的比賽。」

他透露自己賽前身心狀態都不算理想，參賽目標只是調整，「世錦賽第一輪（出局）心裏不好受，但過去就過去，本想通過比賽先把自己的東西逼出來，因為馬上就總決賽了，想搶一些積分。」

即使最終奪得金牌，他仍覺自己未夠好，「奪冠也還好吧，是有拉回一點信心，希望在超級750比賽也能贏。（香港公開賽屬超級500比賽）這也曝露了我的問題，（奪冠是因為）公開賽壓力沒世錦賽大，以後要把公開賽當大賽打，多參加進步會更快。」

李詩灃獲勝後把兩塊球拍拋上觀眾席贈予球迷。（鄭子峰攝）

李詩灃亦因一件事對球迷感到抱歉，「挺不好意思的，我在外面不太方便簽名、拍照，賽前想集中精神，賽後因為我打最後一場，也要吃飯、休息，沒法跟球迷互動太多，但他們仍為中國隊全力以赴加油，很感動。」他獲勝後把兩塊球拍拋上觀眾席贈予球迷，原來是有原因的。