亞冠盃2免費直播HOY香港時間表　18:00大埔主場鬥澳洲麥克阿瑟

新一季亞洲聯賽冠軍盃展開，HOY TV周三（18日）會免費直播亞冠次級聯賽，包括大埔足球隊主場迎戰澳職代表麥克阿瑟。



大埔首度出戰亞冠二。（資料圖片）

直播資料：



9月18日



晚上06:00 亞冠次級聯賽

大埔 對 麥克阿瑟

直播平台：HOY 76台



晚上06:00 亞冠次級聯賽

雪蘭莪 對 曼谷聯

直播平台：HOY App



晚上08:15 亞冠次級聯賽

巴吞聯 對 浦項制鐵

直播平台：HOY 76台



上屆港超聯冠軍大埔，首度參與亞冠次級聯賽，同組對手包括澳洲的麥克阿瑟、中超北京國安及越南代表河內公安。大埔率先主場對麥克阿瑟，是球隊16日內應付的第5場比賽，上場聯賽更爆冷不敵高力北區。

添姆高夫斯基近4場入4球。（資料圖片）

大埔今季從入多名新兵，包括港隊成員費蘭度、顏卓彬、澳洲中鋒添姆高夫斯基（James Temelkovski）、巴西中場米基爾（Mikael Guterres Michel）、與回巢的保連奴等。

當中添姆高夫斯基狀態不錯，開季4場入4球。值得留意的是，麥克阿瑟前鋒哈利（Harry Sawyer）2018至2019年曾效力大埔，助球隊首度贏得港超聯冠軍。