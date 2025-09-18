亞冠盃2免費直播HOY香港時間表 18:00大埔主場鬥澳洲麥克阿瑟
撰文：袁志浩
出版：更新：
新一季亞洲聯賽冠軍盃展開，HOY TV周三（18日）會免費直播亞冠次級聯賽，包括大埔足球隊主場迎戰澳職代表麥克阿瑟。
直播資料：
9月18日
晚上06:00 亞冠次級聯賽
大埔 對 麥克阿瑟
直播平台：HOY 76台
晚上06:00 亞冠次級聯賽
雪蘭莪 對 曼谷聯
直播平台：HOY App
晚上08:15 亞冠次級聯賽
巴吞聯 對 浦項制鐵
直播平台：HOY 76台
上屆港超聯冠軍大埔，首度參與亞冠次級聯賽，同組對手包括澳洲的麥克阿瑟、中超北京國安及越南代表河內公安。大埔率先主場對麥克阿瑟，是球隊16日內應付的第5場比賽，上場聯賽更爆冷不敵高力北區。
大埔今季從入多名新兵，包括港隊成員費蘭度、顏卓彬、澳洲中鋒添姆高夫斯基（James Temelkovski）、巴西中場米基爾（Mikael Guterres Michel）、與回巢的保連奴等。
當中添姆高夫斯基狀態不錯，開季4場入4球。值得留意的是，麥克阿瑟前鋒哈利（Harry Sawyer）2018至2019年曾效力大埔，助球隊首度贏得港超聯冠軍。
