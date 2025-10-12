西貢「玻璃海」半月灣水清沙幼　橋咀洲浮潛露營行山日落超夢幻

在香港玩，留一天時間給西貢。



去西貢廈門灣（又名半月灣），徒步、露營、等日落，看傳說中的果凍玻璃海。

「港版馬爾代夫」，請一定要晴天來

西貢廈門灣，已經成了Kail周末輕度假的「寶地」。這次我們隨他一同去到被大家稱作「港版馬爾代夫」的西貢廈門灣，看一次玻璃海。

廈門灣位於香港新界西貢區的橋咀島，它因沙質細膩潔白，潮水輕柔平緩，海水透亮清澈見底，遊客相對沒那麼密集，被列為香港十大優質沙灘之一，亦是許多人來香港看海的海灘首選。

廈門灣怎麼去？

建議從坐地鐵到沙田坐299x到西貢碼頭後，需要買船票上島。

可以自由選擇貓記和肥婆船家，雙程票往返40元，約半小時一班船，坐船20分鐘即可抵達廈門灣，船隻多，自由且從容~

開船，海景幀幀如畫

向小島前進的路上，船窗像一塊被海風擦亮的畫布，海浪如厚重亦富有肌理的油畫顏料般，一筆筆肆意在框景中層層堆疊，乘船的20分鐘裏，像是坐進了畫中一般。

廈門灣，一天一夜怎麼玩

去了廈門灣，才知道什麼是水清沙幼

廈門灣常年呈玻璃海的模樣，得益於環境位置。因海域處於灣內，風向和水流都不易到達，所以才有了水清沙幼的「稀有性」環境。

找個晴天來這再合適不過了！淡藍綠色海水透明度達5米，在陽光下，會像果凍一般閃閃發光，所以也叫「果凍海」啦。（各位玩水一定注意防曬哦）

浮潛愛好者天堂，不會游泳也可以玩！

廈門灣的水質足夠清澈，見度高，有豐富的海洋生物和珊瑚群落，適合浮潛和自由潛水，也被不少人叫做「浮潛愛好者的天堂」。

新手知識小卡

需要戴好潛水面鏡呼吸管、防割手套、水母衣等裝備。浮潛即為觀察水下的生物和景觀，不需要複雜的設備或高超的技能，也適合不會游泳的人體驗（旁邊商店也有泳圈可以租借）。



徒步橋咀洲，看1.4億年前火山岩地貌

選擇廈門灣過假期可不止看海。若喜歡戶外的朋友，在抵達廈門灣後，從海灘往山頂觀景台方向前行，一路徒步約1.5小時即可抵達橋咀洲。

沿途兩側碧海藍天相伴，是在城市之中少見的震撼時刻。在山頂觀景台可俯瞰星羅棋佈的海島景觀。

叮！偶遇菠蘿包石頭人

橋咀洲為香港聯合國教科文組織世界地質公園景區，擁有1.4億年前形成的火山岩地貌。徒步路上會遇到經歷千萬年風化侵蝕的石頭，會形成像菠蘿包的裂紋，也被大家取了可愛的名字「菠蘿包石」。沿途還有許多與菠蘿包相關的雕塑創作，讓整段徒步像一場可愛尋寶之旅。

徒步路上會遇到經歷千萬年風化侵蝕的石頭，會形成像菠蘿包的裂紋，也被大家取了可愛的名字「菠蘿包石」

海灘正好對着日落的方向，在果凍海裏追夕陽

在廈門灣的每一刻都是驚喜的，可選擇下午接近傍晚的時候徒步後折返廈門灣，天氣相對涼快，回到廈門灣剛好可以趕上一場海上日落。日暮時分，當人變成橘黃海面前的一抹剪影，亦為海面鍍上一層金箔。

當然要在海邊燒烤一次了

海灘小店一般只有水和冰啤酒售賣和一點小吃售賣，建議來玩的朋友自帶食物，或者可自己購買食材在海濱浴場旁的燒烤區烹製。

所有食材可以西貢碼頭乘船前，在超市購買，西瓜和冰塊可以一起買哦~

睡在海邊，醒來第一眼就看海

窩在帳篷裏，也是絕佳日落觀景位。

不少戶外愛好者，會選擇在這駐紮帳篷呆上一晚再走。營地就在海灘旁的草坪上，地方不大，伴着浪聲入睡，醒來打開帳篷第一眼也是海，也算是周末逃離城市的新度假方式了。

廈門灣超實用Tips，親測好用

交通篇

① 乘坐港鐵到沙田a3口出

② 在沙田市中心巴士總站（新城市廣場地下）坐 299x 到西貢碼頭

③ 到碼頭後找到有去廈門灣的船家買船票，船大約半小時一班，來回約40元（需現金支付），船程25分鐘

④ 要露營的朋友在半月灣碼頭下船後往右手邊步行3分鐘即到營地



食物篇

① 營地無飲用水、淡水提供，需在西貢碼頭惠康、百佳和711便利店購買

② 西貢街市、西貢碼頭的惠康、百佳超市可以購買食材，酒水飲料若嫌重，可以在海灘士多店購買

③ 食物和有氣味的東西都要掛在高處，防止野豬出沒被叼走

④ 西貢碼頭有免費飲用水可接（需自帶水袋，位置在巴士站後洗手間旁的機器）



露營篇

① 營地為海邊旁側的草地，不可在海邊駐紮

② 帳篷需自帶，夏季蚊子多，注意防蚊

③ 營地有24小時淋浴場，禁止使用沐浴露洗髮水等，因為水會排海

④ 營地離碼頭很近，懶得走路星人友好！

⑤ 建議露營所有所需物品及食材在西貢乘船前先採購好，海邊購買不方便



海，是自由的形狀。