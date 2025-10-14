香港對孟加拉睇波攻略｜啟德入場及交通安排、禁帶物品、抽獎細節

香港對孟加拉的亞洲盃外圍賽第三圈賽事，周四（14日）晚在啟德主場館舉行，本文羅列入場時間、禁帶物品、交通安排、抽獎活動及食肆商戶特別營業時間等資訊，助球迷睇波更順利。



香港Vs孟加拉｜亞洲盃

比賽資訊

亞洲盃外圍賽第三圈C組

香港 Vs 孟加拉

開賽時間：20：00

直播：港台電視32

入場時間

安檢開始時間：17：30

開放入場時間：18：00

比賽開始時間：20：00

港隊將再次在啟德主場館比賽。（資料圖片）

交通安排

前往啟德體育園



私家車（泊車）：

啟德體藝館停車場只開放予已預約人士，並開放至16:00；啟德主場館停車場比賽日不開放。

私家車（上落客）：

啟德主場館上落客區：比賽日不准落客

啟德體藝館上落客區：可落客，但僅開放至18：00

啟德青年運動場上落客區：18：00至20：00開放落客

建議駕駛者使用馬頭角道或沐和道上落客

巴士／小巴：

可選擇途經太子道東、馬頭角道或承啟道的巴士及小巴路線

港鐵：

於宋皇臺站D出口或啟德站D出口步行往

的士：

啟德主場館上落客區：全日開放落客

啟德體藝館上落客區：18：00至23：59開放落客

宋皇臺道上落客區：18：00至20：00開放落客

渡海小輪：

由北角（西）碼頭前往九龍城碼頭

比賽後從啟德體育園離開：



私家車：

啟德主場館上落客區：散場時會開放上客

啟德體藝館、啟德青年運動場上落客區：散場時均不准上客

的士：

啟德主場館上落客區：觀眾可經主場館H閘外扶手電梯，到G層乘搭的士

啟德體藝館及宋皇臺道的士上落客區：散場時均不准上客

港鐵：

步行至宋皇臺站或啟德站，屯馬綫班次屆時將會加密

跨境巴士：

預先購票人士可於啟德主場館H閘外乘扶手電梯，到G層旅遊巴上落客區乘搭跨境巴士，至落馬洲／皇崗口岸

特別巴士：

於啟德主場館D閘沿西橋前往宋皇臺道上落客區，有提10條特別巴士路線

前往港島：

SP10 目的地 / 主要途徑地區：銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環

SP11 目的地 / 主要途徑地區：太古、筲箕灣、小西灣



前往九龍：

SP1 目的地 / 主要途徑地區：觀塘、將軍澳（坑口）

SP2 目的地 / 主要途徑地區：旺角



前往新界：

SP3 目的地 / 主要途徑地區：葵涌、荃灣、青衣

SP5A 目的地 / 主要途徑地區：屯門

SP5B 目的地 / 主要途徑地區：屯門 (菁田/和田)

SP6 目的地 / 主要途徑地區：元朗、天水圍

SP7 目的地 / 主要途徑地區：大埔、粉嶺、上水

SP9 目的地 / 主要途徑地區：將軍澳南（日出康城）



球迷可透過「香港出行易」流動應用程式預先計劃行程及查詢點到點的公共交通、駕駛及步行路線。 在活動期間，亦請留意場地廣播和「離場易」（easyleave.police.gov.hk）提供的實時資訊，以及經運輸署網頁（www.td.gov.hk）、「香港出行易」流動應用程式、電台和電視台發放的最新交通消息。

飲食／玩樂 商戶及食肆特別營業時間

以下店鋪將會於2025年10月14、15及18日延長營業時間，實際營業時間視乎商戶而定，詳情請向有關商戶查詢。

啟德零售館部份商戶及食肆會延長營業時間。（啟德體育園）

門票抽獎活動

今次門票設有抽獎活動，凡於10月2日至10月14日期間透過 Ticketflap 平台購買港隊主場門票（不包括作客球迷區）並完成實名登記，並於賽事當天晚上8時30分或之前成功掃描門票入場，即可自動參加抽獎。

抽獎將於10月14日比賽中場休息期間進行，由足總主席霍啟山親自抽出一位幸運兒，送出由 IM MOTORS 贊助的 IM 6 Standard 名貴電動房車一部（總值港幣 $269,800）。

得獎名單將由大會司儀宣布，當晚亦會於足總官方網上平台公布，並於10月23日刊登於《The Standard》及《明報》。

得獎者須於宣布結果後至當日晚上10時或之前，到場內指定地點（以大會司儀宣布為準）登記及出示該中獎電子門票作核實，方可合資格換領有關獎品。

得獎者必須年滿 18 歲。如得獎者未滿18歲，主辦單位保留權利將獎品轉交予其父母或法定監護人。除上述情況外，獎品不得轉讓、兌換現金，亦不可更換為其他貨品或服務。

透過官方渠道購票的球迷，完成指定要求後可自動參與抽獎，贏得價值超過26萬港元的電動車。（資料圖片）

禁帶物品

- 任何容量的水瓶及容器（不論附帶瓶蓋與否）

- 專業相機及任何攝錄器材

- 塑料、玻璃、金屬瓶或容器、瓶裝或罐裝飲料和食物（嬰兒食品及藥物除外）

- 內容帶有歧視、政治含意、種族主義、排外主義、慈善或意識形態性質的物品

- 可能引致背離舉辦有關體育活動原意、危及公共安全、阻礙其他觀眾的視線、或有損活動聲譽的物品、旗幟、橫幅、彩旗、海報、傳單、宣傳單張和展示品

- 任何可用作武器或可能危害健康的物品、物件或物質

- 機械或非機械性操作的發聲工具，例如擴音器、鼓、鑼

- 任何遙控飛行設備或玩具

- 任何可能構成違反體育場規例第132BY章或國際足協體育場安全和保安規定的物品