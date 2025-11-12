香港足總宣布派獎金　港足鬥新加坡前振士氣　提來年6大發展方針

中國香港足球總會今日（12日）舉行新聞發布會，足總主席霍啟山與總幹事張炎有分享來年發展方向，提出包括代表隊、青訓發展等6大方針，而確保男子隊每年至少有10場國際賽。此外，在香港對新加坡的亞洲盃外圍賽生死戰前，霍啟山宣布若港隊贏波出線的話，眾將可獲得100萬港元獎金。



足總主席霍啟山與總幹事張炎有在何文田足總總部分享來年發展方向，公布6大方針，當中香港代表隊是其中之一。香港足總來年希望增加各隊代表隊的出賽機會，男子大港腳每年至少10場國際賽，換言之無論出線亞洲盃與否，港隊都會用盡來年所有國際賽期約戰對手。

香港足總主席霍啟山與總幹事張炎有出席新聞發布會。（趙子晉攝）

香港去年年底舉辦東亞足球錦標賽外圍賽，港隊成功出線，足總希望來年增加主場的機會。霍啟山表示，足總嘗試申辦不同組別的亞洲足協青年賽事外圍賽，增添港隊的出線機會。除了男子成年隊，各梯隊亦積極參加不同賽事，U23、U20、U17代表隊參與6至10場國際賽。

香港足總希望來年港隊有更多主場出賽的機會。（梁鵬威攝）

（趙子晉攝）

足總同樣重視女足發展，來年確保至少出戰兩場國際賽，並以提升世界排名至75位為目標，藉此提升香港女子足球的水平。香港足總來年將強化青訓、提供更多教練及球證培訓，同時加強市場推廣，擴展球迷文化，從而做到本地足球產業化。

另外，香港足總將繼續廉署合作，打擊「打假波」，有電腦系統監察所有外國有開盤的本地賽事，致力保持香港足球公平、透明。

（趙子晉攝）

場地等資源問題，一直影響香港足球的發展，霍啟山認為可以藉今屆粵港澳全運會為契機，與廣東省探討「體育灣區」的可能性，香港球隊能否利用內地的場地，協助香港足球的發展。

港足即將在下周二（18日）在啟德主場館出戰，與新加坡上演生死戰，若然港隊主場贏波，即可獲得亞洲盃決賽周的資格，霍啟山亦宣布，足總將派100萬港元的獎金，提升球隊士氣。足總董事局近期設立獎金制，運用足總資源，回報為港隊付出的球員們。