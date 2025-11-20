全運會︱俞雅欣跳遠決賽受重創　發文報平安：肌肉拉傷，肌腱完好

全運會2025周三（19日）晚上的女子跳遠決賽，香港代表俞雅欣在第三跳助跑期間突然倒地，她之後並未重返賽場，不少正在看賽事直播的市民都很擔心。

幸好她昨晚稍後在社交媒體「報平安」，經醫院檢查確定為肌肉拉傷，肌腱完好，並多謝大家的關心和祝福。



全運會2025．田徑︱女子跳遠決賽，香港代表俞雅欣在第三跳助跑期間突然倒地。（截圖）

全運會2025．田徑︱女子跳遠港將俞雅欣初賽總成績第3名晉決賽

俞雅欣是2023杭州亞運跳遠銅牌得主，當時她以6.5米再次打破香港紀錄。今屆全運會她在女子跳遠初賽跳出6.26米，僅次四川的李智雙（6.37米）、江蘇的談夢怡（6.27米），與湖北的熊詩麒並列第三名，順利晉身決賽，有望再次為香港隊在田徑場上力爭獎牌。

全運會2025．田徑︱香港代表俞雅欣在女子跳遠決賽未能獲得有效成績。（全運會）

第3跳助跑期間突倒地 之後未返賽場

跟初賽一樣，俞雅欣在決賽頭兩次試跳均踩界犯規未有成績，第三跳她在助跑中途突然倒地，面容痛苦。跳遠決賽一共有6跳，頭3跳失敗後，俞雅欣並未返回賽場，大會直播鏡頭亦未交待去向，無論是香港各大電視台直播室主持還是有收看直播的市民都很擔心她的傷勢。

一看跳遠決賽成績分紙，俞雅欣留下一個「NM」的紀錄，意思是無成功試跳（No Mark），未獲名次。談夢怡、黃瀅瀅同樣跳出6.54米，需要靠第二最好一跳成績分勝負，談夢怡終獲金牌，黃瀅瀅（福建）獲銀牌。

跳遠決賽成績分紙，俞雅欣留下一個「NM」的紀錄。

俞雅欣在社交媒體發文「報平安」交代狀況。（threads）

俞雅欣社交媒體發文「報平安」：「多謝各方好友嘅關心同祝福」

昨晚稍後俞雅欣在社交媒體發文「報平安」交代狀況，「報個平安：已經喺醫院照完CT（編按：電腦斷層掃描）同MRI（編按：磁力共振），確定係肌肉拉傷，tendon（肌腱）完好。」

她的受傷直播畫面，相信令不少人傳訊息給她問候，她之後再在IG限時動態回應稱，「多謝各方好友嘅關心同祝福，我會好好休養之後努力rehab（編按：復健）。信息實在太多，如果reply唔到你msg講聲唔好意思先。」

祝願俞雅欣早日康復！（全運會）