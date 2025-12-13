WTT香港總決賽｜林詩棟25分鐘速勝晉級　一年多從陪練變國乒主力

乒乓男單「世一」王楚欽無疑是國乒的代表人物，國乒人才輩出，20歲的林詩棟被視為中國乒乓球的新生代主力，上年被選為巴黎奧運的陪練員，一年多之間極速冒起。他與蒯曼搭檔的混雙已是世界第一，卻在WTT香港總決賽（WTT Finals Hong Kong 2025）四強意外不敵韓國的林鐘勳／申裕斌，未能提早為中國隊鎖定混雙金牌。

這場失利未有影響林詩棟，調整過後鬥另一國乒新星向鵬，林詩棟全場冷靜應對，極速反彈，僅花25分鐘以4：0橫掃隊友晉級，「沒想到4：0勝出，今仗自己的姿態放得低，嘗試衝擊對手成功。」



混雙世界第一的林詩棟／蒯曼不敵韓國組合，無緣決賽。（新華社）

中國兩對混雙組合打入WTT總決賽四強，力爭包辦決賽席位，世界第一的林詩棟／蒯曼率先登場，面對韓國的林鐘勳／申裕斌，首局以11：6拔頭籌，及後被韓國組合逆轉，以1：3無緣決賽，他們身後的中國隊教練甚為懊惱。

林詩棟沒有太多時間失望，這名男單「世二」相隔兩場後再度登場，與中國隊隊友向鵬爭奪四強席位。20歲的林詩棟，與年長兩歲的向鵬同樣是國乒的新生代，兩人曾在乒超聯賽一同效力黃石基地，往績亦互有勝負，今次交手卻是一面倒的一仗。

林詩棟混雙失利後，在男單再登場。（趙子晉攝）

林詩棟今仗出手果斷，相持球大多佔上風，以刁鑽落點令向鵬稱臣，向鵬只是在第一及第三局初段短暫領先，其餘時間也是林詩棟主導戰局，結果以11：3、11：7、11：5、11：3，直落四局輕取隊友，僅花25分鐘速勝晉級。

林詩棟以4：0大勝隊友向鵬。（趙子晉攝）

向鵬今仗全場處於下風。（趙子晉攝）

「沒想到4：0勝出，彼此都是十分熟悉，可能今仗自己的姿態放得較低，以衝擊的姿態去打，心態比較好。」林詩棟在場上冷靜處理今仗，打出精彩得分都未有太大起伏，像是沒有受到混雙的失利所影響，「第一場輸是有點可惜，但都沒有想太多，休息一會兒便再投入訓練。」

林詩棟。（趙子晉攝）

林詩棟2015年入選海南省隊，2019年初次披上中國隊球衣，2022年正式入選國乒一隊，2023年在WTT的不同支線賽及挑戰賽取得佳績，2024年再成為巴黎奧運中國隊的陪練員，今年2月以19歲9個月24天之齡，成為史上最年輕的世界第一。林詩棟進步有目共睹，在樊振東退出國家隊後，他的冒起有望比肩「世一」王楚欽，成為未來國乒的領軍人物。

穿上國乒球衣，壓力接踵而來，受盡各界的目光，林詩棟當然是其中之一。在今年的亞洲團體錦標賽，林詩棟於8強不敵伊朗的15歲小將，隨即被國乒名宿侯英超炮轟心理質素不佳，但他在四強面對日本時，落後0：2下登場，壓力下拿下勝仗，助中國隊最終反勝。

披上國乒球衣，林詩棟當然受到不少壓力。（趙子晉攝）

林詩棟即將再受各界的目光，明日將與日本球手張本智和爭奪決賽席位，國乒球迷當然希望林詩棟晉級，但他的交手往績是1勝5敗，似乎更多重擔落在他的肩上，林詩棟以放下身段衝擊對手，「之前（混合團體世界盃）也跟他（張本智和）打過，往績當然不是好打，自己落敗比較多，希望明日自己也可成長，放下身段衝擊他，全力以赴發揮自己吧。」