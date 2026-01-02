英超︱曼城和新特蘭失分　阿仙奴優勢擴大　B施華：我們不高興

英超元旦日4場賽事全部打和，最令人意外的一仗相信是曼城作客0：0打和新特蘭，為正在全力追趕榜首阿仙奴的藍月亮帶來挫折，賽後隊長貝拿度施華直言：「我們並不商興」。

阿仙奴近周被第二位的曼城甚至第三位的阿士東維拉愈追愈近，今輪在非勝不可下面對維拉，陣前還有主將迪格蘭賴斯受傷缺陣。不過兵工廠4：1大勝一場，在對手全數失分下，再次拉開分數，踏入2026年爭標形勢大好。



英超︱曼城作客0：0賽和新特蘭失分。（路透社）

曼城作客0：0賽和新特蘭失分 黑貓光明球場保持不敗

曼城在哥迪奧拿麾下最恐怖的地方，就是無論上半季發揮如何，當球隊運作暢順後，下半季便會成為幾乎不會失分的贏波機器，因此今季就算阿仙奴再次成為「聖誕冠軍」，在曼城愈追愈近下，再次「雙頭馬車」爭標局面之下，冠軍誰屬還是難以預料。

阿仙奴先掌握自己的命運，率先以4：1擊敗排第三位的維拉，較令人意外的是，曼城在光明球場失分。新特蘭重返英超，光明球場就是黑貓一大後盾，就連曼城亦不能例外，北上作客場面一面倒，控球67%，14次射門，擁有神鋒夏蘭特，依然未能打破缺口。雙方踢成0：0各得一分，新特蘭保持主場不敗紀錄，在光明球場5勝5和。失分的強隊不止曼城，事實上阿仙奴和維拉作客新特蘭，同樣也要失分。

英超︱曼城擁有夏蘭特仍未能撕破新特蘭防線。（路透社）

曼城隊長貝拿度施華：「我們並不高興」

曼城隊長貝拿度施華賽後檢討，「我們的進攻太急進了，未能調動對手找出空位，下半場我們有較多機會，今天是其中一個我們不能終結對手的一天。」

他直言，「我們並不高興，因為我們未踢出應有表現。」

利物浦對列斯聯同樣失分。（路透社）

英超半程阿仙奴榜首有4分優勢 曼城增兵全力追趕

踢完第19輪賽事，英超球季剛好完成一半，阿仙奴45分排榜首，曼城失分後以41分排第二，維拉負阿仙奴後續以39分排第三。第四位的利物浦同樣失分，主場只能與列斯聯踢成0：0，以33分排第四。阿仙奴將優勢擴大至4分，爭標形勢大好，不過曼城盛傳在轉會窗買入般尼茅夫翼鋒施美安，加上金球獎得主洛迪傷癒復出，下半季形勢仍存變數。

今輪與般尼茅夫踢成2：2的車路士，與主帥馬列斯卡分道揚鑣，他們與曼聯同得30分，以得失球差排第五。新特蘭在曼城身上賺得寶貴一分，以29分排第七位。