英超︱阿仙奴險勝般尼茅夫　賴斯復出即梅開二度　阿迪達賽後揭秘

阿仙奴上場在主將迪格蘭賴斯（Declan Rice）缺陣下，4：1擊敗阿士東維拉，鞏固榜首優勢，今輪作客般尼茅夫，賴斯傷癒復出，當球隊有需要的時候，這位英格蘭中場再次挺身而出，下半場梅開二度，領阿仙奴3：2擊敗般尼茅夫，賽後獲領隊阿迪達大讚。



英超︱阿仙奴3：2險勝般尼茅夫。（路透社）

阿仙奴力爭22年來首度奪冠 阿迪達更謹慎屢次遇險

阿仙奴距離對上一次贏得英超聯賽冠軍，已經是22年前的事，2003/04球季雲格領槍手不敗封王，當時兵工廠如日中天，誰料到已是開到荼蘼。此後5次與冠軍擦身而過，單是阿迪達接手以來，已連奪3年英超亞軍。今年阿仙奴勢頭正旺，應屆冠軍利物浦今季無復勇銳，能否一搔逾廿年之癢，最大對手還是阿迪達「師父」哥迪奧拿領軍的曼城。

已多年嘗到失之交臂滋味，阿迪達今季領軍的阿仙奴，較以往更謹慎，然而亦不時遇到對手頑抗，一時間難以找到缺口。周六對般尼茅夫一仗正是如此。

英超︱賴斯復出梅開二度領阿仙奴贏波。（路透社）

般茅先開紀錄半場1：1 迪格蘭賴斯下半場梅開二度

開賽僅10分鐘，加比爾馬加希斯向對手「送大禮」，後場誤傳予般尼茅夫的艾雲尼臣（Evanilson）腳下，這位巴西鋒沒有客氣先開紀錄。6分鐘後阿仙奴一次攻勢，門前混亂中馬加希斯一腳掃入，將功補過為阿仙奴射成1：1平手。

上半場雙方各有攻守下1：1言和，阿仙奴似無破敵之法，戰至下半場54分鐘，迪格蘭賴斯後上跑至禁區邊起腳中鵠，助球隊再次領先。71分鐘賴斯再入一球，為阿仙奴奠定勝果，就算76分鐘高洛比遠射得手，阿仙奴仍以3：2贏波全取3分，20輪得48分續居榜首。

英超︱賴斯過去數天仍受傷患困擾。（路透社）

賴斯過去數天仍受傷患困擾 阿迪達大讚強大心態

這3分絕對得來不易，賽後阿迪達更指出，「迪格蘭賴斯過去數天仍受傷患困擾，但他不斷、不斷催迫自己，令自己能夠上陣。他踢了96分鐘，攻入兩球，是球場上其中一位表現最出色的球員，這種心態正是我們全部人都需要的。」

阿迪達讚揚，在他心目中，賴斯是世上其中一位最佳中場，「他不斷增強自己，及強化自己在隊中角色，而我看不到他的極限，因為他在很多地方仍能進步，他亦渴望持續求進。」