歐霸｜維拉忠粉威廉王子見證愛隊捧盃落淚　「不可思議的一晚！」

阿士東維拉在歐霸盃決賽上以3：0完勝德甲球隊弗賴堡，打破長達30年的主要錦標荒，更捧走44年來首個歐洲賽冠軍。「維拉死忠」英國威廉王子（Prince William）親臨現場狂熱打氣，傳媒拍攝到他在目睹愛隊奪冠後喜極而泣。



威廉王子前一日在溫莎堡參加授勳儀式後即飛往土耳其，親臨比錫達斯足球公園現場觀看維拉與弗賴堡的歐霸決賽。賽前威廉王子走入維拉更衣室，隊長約翰麥甘尼（John McGinn）接受TNT體育訪問時盛讚：「他是一個很有風度的人，是維拉的死忠球迷，這場比賽他肯定不會錯過，能得到他支持太好了。」

維拉3：0完勝弗賴堡奪歐霸盃冠軍。（Getty Images）

隨着泰利文斯（Youri Tielemans）、貝安迪亞（Emiliano Buendia）、羅傑斯（Morgan Rogers）先後建功為維拉贏下勝利，威廉王子在VIP席上興奮歡呼，與身旁的人瘋狂擁抱慶祝，更是舉起手機錄下愛隊捧起獎座的歷史一刻。英媒《太陽報》報道威廉王子更是激動到眼泛淚光。

親眼見證愛隊圓夢後，威廉王子隨即在社交平台X上發表激情祝賀文：「不可思議的一晚！向所有球員、球隊、職員以及每一位與球會息息相關的人致以最熱烈的祝賀！距離上一次嘗到歐洲錦標滋味已過去44 年。」他還點名因傷缺席的卡馬拉（Boubacar Kamara），感謝他為今季歐霸旅程付出的努力。

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這個冠軍對維拉意義非凡，他們上一次捧起歐洲賽獎座是在1982年5月26日，當晚維拉歐聯決賽中在1：0小勝拜仁，而威廉王子在一個月才出生。

貴為英國王室成員，為什麼偏愛維拉？此前威廉王子曾親解過外界疑惑，竟是伯克郡讀書時，已經迷戀上足球的他，不想隨波逐流支持曼聯、車路士等傳統豪門，「我想要一支處於中游位置的球隊，因為那可以帶給我更多情緒起伏。」

「一些朋友帶我去看了第一場維拉隊比賽，因為他們都是維拉隊的死忠球迷，我戴着維拉隊的針織帽坐在看台上……球迷們之間的友誼，還有他們的吶喊助威和歌聲，讓我感覺自己融入其中。」