歐霸｜艾馬利五度歐霸捧盃藏神奇密碼　「與球員一起才是王者」

艾馬利（Unai Emery）的名字幾乎與歐霸盃劃上等號。這名西班牙教頭帶領阿士東維拉殺入歐霸盃決賽，與德甲的弗賴堡爭冠，結果維拉以3：0淨勝對手，打破30年的錦標荒。

艾馬利曾五度稱霸歐霸盃，歐霸之王當之無愧，帶領的三支球隊中，卻暗藏一個神奇密碼。



阿仙奴日前穩奪英超冠軍，在雲格與阿迪達兩名冠軍教頭之間，艾馬利曾任一年半的「廠長」，惟最後敗走離場。艾馬利2022年10月再戰英超，擔任阿士東維拉主帥，顯然中型班更適合這名西班牙教頭，維拉戰績逐漸提升，連續三季參戰歐洲賽，曾經殺入前四。

艾馬利今季帶領維拉出戰熟悉的歐霸盃，維拉在小組賽7勝1負，然後在淘汰賽高歌猛進，先後擊敗里爾﹑博洛尼亞﹑諾定咸森林，在決賽與德甲的弗賴堡爭冠。

阿士東維拉稱霸歐霸盃。（路透社）

艾馬利被稱為「歐霸之王」，他曾5次高舉歐霸獎盃，6次打入決賽僅一次落敗，正是2018/19球季的阿仙奴。艾馬利賽前謙稱自己不是「歐霸之王」，維拉上半場與弗賴堡一度陷膠著，臨完半場前，由泰利文斯（Youri Tielemans）及貝安迪亞（Emiliano Buendia）各建一功，加上羅傑斯（Morgan Rogers）58分鐘錦上添花，維拉以3：0擊敗弗賴堡，打破30年的錦標荒，繼1982年後再度揚威歐洲賽。

執教生涯5度捧起歐霸獎盃，艾馬利賽後依然謙虛，歸功一班球員，「無論任何球隊奪冠，出色的球員都是不可或缺，他們才是球賽的主角，就像今天他們展示最佳的一面。我並不認為自己是『歐霸王者』，我和球員一起就可成就這榮耀，我們一起才是王者。」

艾馬利執教生涯第5次捧走歐霸冠罕﹏1（Getty Images）

艾馬利執教西維爾﹑維拉利爾及阿士東維拉稱霸歐霸盃，5次捧走歐霸盃（西維爾：2013/14﹑2014/15﹑2015/16；維拉利爾：2020/21；維拉：2025/26），三支球會竟暗藏神奇的密碼，三隊球隊的英文名（Sevilla﹑Villarreal﹑Aston Villa）中，同樣藏有「Villa」。